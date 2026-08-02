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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da zbog suše i kotacija nafte imamo ogromne probleme u energetici ali da građani još ne moraju da brinu zbog toga.

"Imamo probleme u rafineriji zbog nedostatka vode. Zakazan je krizni štab i radićemo sve što možemo. Nadam se da nećemo morati da zaustavljamo rafineriju. Za jedno dva ili tri dana nećemo imati plovan Dunav. Danas je plovan, ali morate da smanjujete gaz, odnosno teret, na 50 odsto", rekao je on.

Dodao je da postoje i veliki problemi sa kotacijama nafte i istakao da bismo finansijski izdržali i visoke cene nafte ali da je problem što nafte, odnosno dizela nema i zato ne može ni da se kupi.

"Pola rafinerija ne radi u Rusiji. Ukrajinci uništavaju skoro sve rafinerije. Rusi uništavaju u Odesi, Izmailju, čitavom Podunavlju, na obalama Crnog mora, sve rafinerije. Negde to mora da se vidi. Nisu te rafinerije pravljene da bi to stajalo negde u magacinima i tako dalje, nego za tržište. I na tržištu se to vidi, jer kotacije, cene odoše u nebesa. Imate problem finansijski, ali imate problem sa snabdevanjem, imate problem sa stopom rasta, jer onog sekunda kad nam stane rafinerija, to vam zaustavlja rast ekonomski zemlje i sve drugo", rekao je on.

Dodao je da se nadležni u Srbiji bore i rade ono što mogu.

"Stvarno se borimo i trudimo, i hoću ljudima da odam priznanje. Nije pitanje hoćemo li da damo dva, tri, pet ili 10 ili 20 miliona evra. Daćemo više od toga. Pitanje je, možemo li da se izborimo protiv prirode. To je pitanje. Ali i tada će nam pomoći naša snažna ekonomija i finansijski jastuci koje smo obezbedili. Drugačije ne bismo preživeli", istakao je Vučić.