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Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da su Srbi iz Republike Srpske snažni kao i Srbi na Kosovu i Metohiji, za koje je naveo da se i danas suprotstavljaju jezivom teroru.

- Svakoga dana nešto izmišljaju protiv njih, rekao je Vučić, govoreći o položaju Srba na KiM.

On je istakao da svet ćuti na stradanje pravoslavnih hrišćana.

- Ali dobro, ničija, pa ni ovih što nam terorišu narod na Kosovu i Metohiji nije do zore gorela.

- Manastir Rmanj je svetinja kojoj se uvek vraćamo i u koju članovi moje porodice neretko dolaze. Sa episkopom bihaćko-petrovačkim Sergijem razgovarao sam o svemu što još možemo da uradimo.

Kako je istakao ono što je za nas najvažnije jeste da sačuvamo narod i da ljudi imaju gde da rade.

- Zato ćemo nastaviti da ulažemo, jer samo tako mogu da ostanu na svojim ognjištima.