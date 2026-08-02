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Srpska lista saopštila je da su današnja hapšenja, pretresi porodičnih kuća i privođenja više Srba u Ibarskom Kolašinu izazvali strah i nesigurnost među srpskim stanovništvom, ocenivši da je reč o organizovanom pritisku sa ciljem zastrašivanja i iseljavanja Srba sa tog područja.

U saopštenju se navodi da se, pod okriljem istraga o navodnim ratnim zločinima, ne poštuju osnovne zakonske procedure i prava lica koja su privedena, svedoka i osumnjičenih, uključujući, kako tvrde, pravo na branioca. Iz Srpske liste ocenjuju da način sprovođenja ovih postupaka ne odgovara standardima savremenih pravosudnih sistema.

Prema njihovim navodima, tokom dana privedeno je više lica, pretreseno je nekoliko porodičnih kuća, a žene i deca su bili uznemireni. Tvrde i da su građanima upućivane pretnje novim hapšenjima, što, kako navode, predstavlja kršenje ljudskih prava.

Srpska lista ističe da je krivična odgovornost isključivo individualna i da je nedopustivo, kako navode, nasumično privođenje većeg broja ljudi pod sumnjom za ratne zločine.

U saopštenju naglašavaju da svaka žrtva zaslužuje pravdu, a da svaki počinilac, bez obzira na nacionalnost, treba da odgovara u skladu sa zakonom.

Istovremeno, iz Srpske liste izražavaju sumnju da je cilj aktuelnih akcija stvaranje političkog narativa uoči izricanja presude pred Specijalizovanim većima u Hagu, navodeći da se na taj način, kako tvrde, stvara slika da su Srbi bili isključivi počinioci zločina tokom poslednjeg sukoba.

U saopštenju se podseća i da se više od 550 Srba i dalje vodi kao nestalo, uz poziv da se poštuju zakon, ljudska prava, pretpostavka nevinosti i princip jednakosti pred pravdom.

Srpska lista je, takođe, pozvala međunarodne organizacije da, u skladu sa svojim mandatom, reaguju i doprinesu zaštiti mira, bezbednosti i prava svih građana.