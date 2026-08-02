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Nema nikakve sumnje da ćemo mir sačuvati, ne zato što je to jednom zauvek dato, već zato što smo mi dovoljno snažni da se odbranimo, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Rata neće biti zbog snage Srbije. Mi nikoga ne diramo, ne napadamo, ali ćemo uvek biti u stanju da zaštitimo sebe, svoju zemlju i svoj narod.

Kako je istakao, uvek kad je Srbija jaka, to je za njih provokacija.

- Srbija im je dobra samo kad je na kolenima ili oborena na zemlju. E, tad im je Srbija najbolja, i tad je mnogo vole - rekao je Vučić i dodao:

- A kad je Srbija snažna, kad je Srbija u stanju da sačuva i zaštiti svoj narod, svoje granice, ta Srbija nikada nije bila poželjna.