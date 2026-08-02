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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u poseti je Mrkonjić gradu.

- Posle napornog dana nema boljeg načina da se predahne nego uz dobru teletinu i pitu ispod sača. Kažu da se od ovakvog dočeka i ovakve trpeze teško odlazi. Ne znam da li je više zaslužna teletina ili pita, ali znam da su najveća vrednost ljudi koji vas dočekaju otvorenog srca. 

Hvala još jednom svima na iskrenom gostoprimstvu, toplini i ljubavi koju ste mi pružili -  napisao je on na Instagramu.

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