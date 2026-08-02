„I na najtežim mestima za opstanak našeg naroda, gde je opstala crkva, gde je opstao manastir, gde smo makar crkvište obeležili i očistili sabrali su se i Srbi. Zato smo podizali ovaj hram, zato je svako od nas uzidao deo sebe u njega da bismo opstali a i da bismo se vratili. Koliko nas je ovde, u Srbiji nas ima bar još sto puta i svako od nas, ako da samo deo svog vremena, svog uspeha, a dobri smo, čestiti i uspešni ljudi, ova zemlja će ostati naša, ovu zemlju ćemo sačuvati. To je Srpski svet, jedan i jedinstven, nedeljiv. I mogu da nam brane i zabranjuju koliko hoće ali kako da razdvoje Srbiju i Srpsku, kako da Srpski svet ne bude stvoren u našoj generaciji? Proces ujedinjenja je započeo i to se ne može zaustaviti. Neka bi se još dugo sabirali“, rekao je Vulin i dodao „neka bude kao što je govorio Radovan Karadžić – od Republike Srpske biće ime ordena sve ostalo je Srbija.“