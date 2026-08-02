

"Nesumnjivo je da je Vučić preporodio Srbiju, učinio je snažnom, moćnom, svakim danom sve boljom. Srbija je danas nesumnjivo lider u ekonomskom razvoju, Srbija zaslužuje predsednika kakvog ima", rekao je Dodik u Sitnici kod Ribnika, gde je sa Vučićem prisustvovao narodnom saborovanju povodom Ilindana.

Istakao je da Republika Srpska gleda u Srbiju sa ljubavlju kao što se gleda rođena majka, kako se gledaju roditelji, kako se gleda i voli sloboda svuda gde se ona gradi i želi da se dostigne.

Dodik je naglasio da Vučićeva podrška srpskom narodu u Republici Srpskoj nikada nije izostala.

"Ja mogu da svedočim da je predsednik Vučić prvi seo s nama iz Republike Srpske, razgovarao i rekao: 'Idemo da pravimo zajedničke programe, idemo da gradimo zajedničku srpsku priču u okviru onoga što jeste međunarodno pravo jedne i druge strane'", dodao je Dodik.

On je ponovio da je Srbija uložila 140 miliona u razne programe u Srpskoj, što je svrstavaju među najveće donatore za Republiku Srpsku.

"Mnoge stvari ne bismo mogli rešiti da nije bilo toga. I nikada nije bilo oklevanja, ni prigovora. Uvek žal što ne može više i što nismo više uradili", rekao je Dodik i dodao da je to svojstveno čoveku koji ima pošten i kvalitetan odnos prema srpskom narodu.

Dodik je podsetio na ulaganja Srbije u Republiku Srpsku za vreme sadašnje vlasti na čelu sa Aleksandrom Vučićem, koji je, kako je rekao, omogućio Srbima iz Srpske da se ne leče u Srbiji kao stranci, a studentima iz Republike Srpske da imaju ista prava kao i studenti iz Srbije.

Sve to, kako je naveo, Republika Srpska i Srbi ne smeju da zaboraviti.

"Neka živi Aleksandar Vučić, neka živi Srbija i neka živi Republika Srpska", poručio je Dodik.