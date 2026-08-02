"VUČIĆEVA PODRŠKA SRPSKOM NARODU U RS NIKAD NIJE IZOSTALA" Dodik: Republika Srpska gleda u Srbiju sa ljubavlju kao što se gleda rođena majka
Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik istakao je večeras da je srpski narod veoma zahvalan predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću za podršku koju daje razvoju Republike Srpske.
On je naglasio da Vučić živi srpski život na način kako to treba da čini svaki Srbin, da voli svaki kraj gde žive Srbi i da voli svakog Srbina, prenosi Srna.
Dodik je poručio da i Republika Srpska voli i poštuje Srbiju i raduje se svakom njenom uspehu, ne samo na sportskom, nego na bilo kojem planu.
"Nesumnjivo je da je Vučić preporodio Srbiju, učinio je snažnom, moćnom, svakim danom sve boljom. Srbija je danas nesumnjivo lider u ekonomskom razvoju, Srbija zaslužuje predsednika kakvog ima", rekao je Dodik u Sitnici kod Ribnika, gde je sa Vučićem prisustvovao narodnom saborovanju povodom Ilindana.
Istakao je da Republika Srpska gleda u Srbiju sa ljubavlju kao što se gleda rođena majka, kako se gledaju roditelji, kako se gleda i voli sloboda svuda gde se ona gradi i želi da se dostigne.
Dodik je naglasio da Vučićeva podrška srpskom narodu u Republici Srpskoj nikada nije izostala.
"Ja mogu da svedočim da je predsednik Vučić prvi seo s nama iz Republike Srpske, razgovarao i rekao: 'Idemo da pravimo zajedničke programe, idemo da gradimo zajedničku srpsku priču u okviru onoga što jeste međunarodno pravo jedne i druge strane'", dodao je Dodik.
On je ponovio da je Srbija uložila 140 miliona u razne programe u Srpskoj, što je svrstavaju među najveće donatore za Republiku Srpsku.
"Mnoge stvari ne bismo mogli rešiti da nije bilo toga. I nikada nije bilo oklevanja, ni prigovora. Uvek žal što ne može više i što nismo više uradili", rekao je Dodik i dodao da je to svojstveno čoveku koji ima pošten i kvalitetan odnos prema srpskom narodu.
Dodik je podsetio na ulaganja Srbije u Republiku Srpsku za vreme sadašnje vlasti na čelu sa Aleksandrom Vučićem, koji je, kako je rekao, omogućio Srbima iz Srpske da se ne leče u Srbiji kao stranci, a studentima iz Republike Srpske da imaju ista prava kao i studenti iz Srbije.
Sve to, kako je naveo, Republika Srpska i Srbi ne smeju da zaboraviti.
"Neka živi Aleksandar Vučić, neka živi Srbija i neka živi Republika Srpska", poručio je Dodik.