Slušaj vest

Vučić bi danas trebalo da poseti Srbe na Kupreškoj visoravni, Јanju i Bugojnu.

Nikada više neće moći da pocepaju Srbe, mogu još pet granica da naprave

- Mi pripadamo istom rodu. Mogu još pet granica da naprave, mogu da rade šta god hoće, nikada neće moći da pocepaju Srbe kao što su to činili ranije, nikada više neće moći da nas svađaju, čuvaćemo Republiku Srpsku, kao i Dejtonski mirovni sporazum. Poštujemo Bosnu i Hercegovinu, ali je Srbija dovoljno snažna da pomogne Republici Srpskoj i ekonomski i na svaki drugi način. Mi Republiku Srpsku volimo i niko ne može da nam oduzme to pravo - istakao je on.

Kaže da se pre 14 godina sastao sa Dodikom, i da su se dogovoroili da obeležavaju razne godišnjice, od Oluje koju vlasti u Srbiji nisu smele ni da pomenu, pa do proglašavanja 15. septembra za Dan srpskog jedinstva, nacionalne zastave.

03:29 Vučićev govor na Manjači Izvor: Kurir

- Ali smo se dogovorili nešto još važnije nego što je bilo ovo, a što je vrlo važno: očuvanje naše tradicije, očuvanje i negovanje kulture sećanja. Podsetiću vas: imali smo veliku veru u velike lidere, u Miloševića s jedne strane, Radovana Karadžića s druge strane. Na kraju smo došli dotle da smo imali blokade na Drini, sankcije koje smo uvodili jedni drugima, i najgore govorili jedni o drugima. Nije to tako davno bilo, sećate se svi. Mi smo se dogovorili i u prethodnih 14 godina napravili veliki iskorak u onome što mora da znači drugačiji i odgovorniji odnos prema srpstvu. Istom rodu pripadamo. Možemo da mislimo različito koliko hoćete. Možemo da se ne saglasimo oko bilo čega. Možemo da imamo dijametralne poglede po nekim pitanjima. Ali nikada: Srbija ne sme da kritikuje niti da uradi bilo šta protiv Srpske, niti Srpska da kritikuje ili uradi bilo šta protiv Srbije - poručio je Vučić i dodao:

- Nikada ni jednu grku i težu reč niste mogli da pročitate ni sa jedne strane. I nikada više, ne samo da neće biti sankcija i blokada prema našem narodu; mi pripadamo istom rodu. Mogu još 5 granica da naprave, mogu da rade šta god hoće. Nikada neće moći da pocepaju Srbe kao što su to činili ranije. Nikada više neće moći da nas svađaju. Nikada više neće moći da nas rasturaju. Pomagaćemo i čuvaćemo Republiku Srpsku jednako kao i vi. Kao i Dejtonski mirovni sporazum: poštujemo Bosnu i Hercegovinu, ali ćemo takođe uvek i svakome da kažemo: Srbija je dovoljno snažna da pomogne Republici Srpskoj, i ekonomski i na svaki drugi način. Mi se ne stidimo da kažemo: mi poštujemo sve druge, Republiku Srpsku volimo, i niko ne može da nam oduzme to pravo. I nikada nam to pravo neće oduzeti.

Nećemo zaboraviti žrtve, mir ćemo sačuvati - armija 50 puta jača nego JNA

Aleksandar Vučić i Milorad Dodik su posetili mesto stradanja srpskih izbeglica u bombradovanju 1995. godine na Petrovačkoj cesti u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca, a Vučić je poručio da je obaveza Srba da se tog zločina sećaju i da stradali nikada ne budu zaboravljeni.

- Ovde su stradale čitave porodice: Drča, Dubajić, Kovačević, Vuković, Stjelja tako što je naišao hrvatski MiG-21, prvo raketirao nenavođenim zrnom, a onda, kada je video, prvo je dva kruga napravio, prvo je izvideo sve, pa se vratio, a onda to nije bilo dovoljno, pa je bacio i bombu - rekao je Vučić novinarima.

On je naveo da su tu stradali i Darinka Drča i njen unuk Jovica Drča i unuka Mirjana.

- I ovde smo mi dali za ovo mesto da se obeleži, nešto novca, ali kao neko ko je delimično odgovoran za trošenje budžetskih sredstava, želim da to znaju građani Srbije. E sad, ovde ima problema, mi ne možemo ovde da završimo kapelu zato što sad ovde planiraju da se gradi brza saobraćajnica. Kad će, nije ni važno, ali ne možemo ništa da uradimo. Ovde sad razmišljamo da zamolimo vladiku, mi ćemo da damo novac pa da pomerimo to 100 metara gore da bismo uvek mogli da obeležimo jedan od najstrašnijih hladnokrvnih zločina za koje niko nije odgovarao - naveo je Vučić.

Kako je rekao, obaveza nas Srba je da se tog zločina sećamo, da ga pamtimo, nikad ga ne zaboravimo, i da i ova stradala deca, ali i starci i svi drugi, nikada ne budu zaboravljeni.

- Nema nikakve sumnje da ćemo mir sačuvati, ne zato što nam je to dato, već zato što smo dovoljno snažni da se odbranimo, to je odvraćajući faktor. Mi nikoga nećemo da napadamo, ničije granice da diramo, samo da čuvamo sebe, da budemo na usluzi svom narodu. Ne smeta nama da bilo ko iz Sarajeva dođe u Pazar, šta god da kaže, ali nemojte da vama smeta kad mi hoćemo da održavamo odnose sa Srbima u RS, ali i u federaciji - rekao je on, i dodao:

- Danas imamo armiju koja je i pedesetostruko jača nego JNA. Mi nikoga ne napadamo, već ćemo uvek da zaštitimo svoju zemlju, a nikoga nećemo da napadamo. Srbija im je najbolja kada je na kolenima. A kada je snažna, u stanju da sačuva svoj narod i svoje granice, ta Srbija nikad nije bila poželjna. Uvek sam se trudio da šaljem poruke mira, to i danas činim. Mene mrze više nego bilo koga drugog. Zbog čega? Odgovoriću vam u 3 reči, zbog jake Srtbije. Samo zbog toga.

Srbi svuda mogu da računaju na podršku Srbije

Vučić i Dodik su obišli i pogon fabrike Jumko u Drvaru, i predsednik je poručio da će Srbi u tim krajevima uvek imati podršku Srbije.

Foto: Pink

- Ponosan sam na vaš marljiv rad. Da bismo sve unapredili, i mogli da zarađujemo u budućnosti, uložićemo sad ovde u novu opremu 140 hiljada evra i to ćete dobiti u najkraćem mogućem roku, u narednih 14 dana. Ne mislimo da otpuštamo nikoga. Možete još devetoro da zaposlite. Želimo da ovde ostanete, da sačuvate ime i prezime koje nosite, da se ponosite. Uvek ćemo da pripadamo istom narodu, uvek ćemo s ponosom da čuvamo svoj rod i da poštujemo sve one koji ne pripadaju našem rodu. Hvala vam svima na ljubavi prema Srbiji. Beskrajno sam vam zahvalan na tome - rekao je Vučić u Drvaru, i dodao:

- Uvek ćete imati podršku Srbije i uvek na podršku Srbije možete da računate. I da je teže, i da veće probleme imamo, a nemamo ih. Srbija ubrzano raste, MMF predviđa da će najbrže da raste u celoj Evropi. Kada najbrže ekonomski rastemo, uvek ćemo imati više mogućnosti da pomognemo - rekao je Vučić prilikom dolaska.

Nema Srbijanaca, bosanskih ili hrvatskih Srba - Svi smo Srbi

Vučić je u manastiru Rmanj najavio da će u Mrkonjić gradu, na godišnjicu zločinačke Oluje, govoriti o pokušajima da se srpstvo razbije.