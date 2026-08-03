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Srbija danas raspolaže snažnijim kopnenim snagama, razvijenijom protivvazdušnom odbranom i većim kapacitetima domaće odbrambene industrije u odnosu na Hrvatsku, što potvrđuje da su ulaganja bila usmerena pre svega na jačanje odbrambenih sposobnosti, pokazala je analiza hrvatskog "T portala".

U tekstu pod naslovom "Rafali protiv tenkova i protivazdušne obrane: Uporedili smo vojnu moć Hrvatske i Srbije" autori konstatuju da ove dve države predstavljaju dve najznačajnije vojne sile u jugoistočnoj Evropi, ali da su svoje oružane snage razvijaju u različitim bezbednosnim okvirima.

I dok je Hrvatska članica NATO-a i oslanja se na saveznički sistem kolektivne bezbednosti, autori konstatuju da Srbija vodi politiku vojne neutralnosti i istovremeno sarađuje sa Zapadom, Rusijom i Kinom. Prema njihovoj analizi, upravo te razlike odražavaju se na strukturu naoružanja, modernizaciju i vojnu doktrinu.

Kako konstatuje ova portal Srbija ima brojčanu prednost, ali i veću vatrenu moć kopnenih snaga!

Hrvati pišu o srpskoj vojnoj nadomoći Foto: Printscreen T portal

- Jedna od najvećih razlika između dve vojske jeste broj pripadnika. Vojska Srbije raspolaže sa oko 30.000 do 32.000 aktivnih pripadnika i približno 50.000 rezervista, dok Hrvatska vojska ima između 15.000 i 20.000 profesionalnih vojnika i oko 20.000 rezervista. Takav odnos Srbiji omogućava formiranje većeg broja borbenih jedinica i veću sposobnost za izvođenje dugotrajnijih kopnenih operacija. Prema analizi, Srbija raspolaže većom količinom teškog naoružanja. Okosnicu oklopnih snaga čine modernizovani tenkovi M-84AS1 i M-84, uz tenkove T-72MS, dok artiljerijsku podršku obezbeđuju samohodne haubice Nora B-52, višecevni raketni sistemi Oganj i Tamnava, kao i domaća oklopna vozila Lazar 3 i Miloš - piše tportal i dodaje:

- Prema javno dostupnim procenama, Srbija ima više od 240 glavnih borbenih tenkova i gotovo četiri puta više samohodne artiljerije od Hrvatske. Hrvatska, s druge strane, raspolaže manjim brojem tenkova M-84A4, ali poseduje veoma kvalitetne nemačke samohodne haubice PzH 2000, koje se smatraju među najpreciznijim artiljerijskim sistemima u Evropi - navodi se na portalu.

Foto: Ministarstvo odbrane

Prema njihovoj oceni, prednost Srbije ogleda se i u našoj protivvadzišnoj odbrani, ali u razvijenijoj domaća odbrambenoj industriji.

- Jedna od najvećih prednosti Srbije nalazi se u oblasti protivvazdušne odbrane. Vojska Srbije raspolaže kineskim raketnim sistemom srednjeg dometa FK-3, modernizovanim sistemima Kub i Neva, kao i sistemima Pancir S1 namenjenim zaštiti od aviona, helikoptera i bespilotnih letelica. Istovremeno je ugovorena nabavka francuskih Rafala pa bi oni sledećih godina trebalo potpuno promeniti sposobnosti srpskoh ratnog vazduhoplovstva. Nasuprot tome, hrvatska protivvazdušna odbrana zasniva se na sistemima kratkog dometa Mistral 3 i integrisana je u NATO-ov sistem protivvazdušne i protivraketne odbrane, oslanjajući se u velikoj meri na savezničke kapacitete - pokazuje ova anliza, ali se prednosti srpske vojske tu ne završavaju:

Prednost Srbije ogleda se i u razvijenijoj namenskoj industriji. Domaće fabrike proizvode oklopna vozila, artiljerijske i raketne sisteme, bespilotne letelice i municiju, a izvoz vojne opreme predstavlja važan segment srpske privrede. Hrvatska namenska industrija specijalizovana je za proizvodnju jurišnih pušaka VHS-2, pištolja HS, zaštitne opreme, komunikacionih sistema i pojedinih oklopnih vozila, uz značajno prisustvo na tržištu lakog naoružanja, ali sa manjim proizvodnim obimom.