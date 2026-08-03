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Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević krenuo je jutros motorom zajedno sa drugim motorašima sa Paragova put Mrkonjić grada, gde će sutra biti obeležena godišnjica "Oluje".

- Koji minut posle 6 časova ujutru, krećemo odavde iz Novog Sada, tačnije iz iz Paragova ka Republici Srpskoj. Svakako ključni razlog našeg puta jeste obeležavanje užasnog pogroma i stradanja Srba iz Republike Srpske Krajine u zločinačkoj akciji "Oluja", krajiški srpski narod ne zaboravljamo i mnogo mi je drago što danas sa mnom na put kreću ljudi koji imaju različita porekla iz različitih krajeva naše države i prostora gde živi naš narod, a mnogi od njih će prvi put videti i Mrkonjić grad i Šipovo. Bez obzira na kom prostoru živimo pripadamo istom narodu i govorimo istim jezikom i pišemo istim pismom i vezuje nas ista vera. Samo ujedinjena Srbija pobeđuje, krećemo za Republiku Srpsku - napisao je lider SNS na Instagramu.

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