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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će Srbija uspeti da sačuva mir i stabilnost zahvaljujući svojoj snazi, odgovornoj politici i spremnosti da zaštiti nacionalne interese. Istakao je da u vremenu velikih globalnih potresa i sve složenijih bezbednosnih izazova država mora da nastavi da jača institucije, ekonomiju i odbrambene kapacitete, kako bi ostala faktor stabilnosti u regionu i bila spremna da zaštiti svoje interese.

O ovim temama govorili su i gosti emisije "Redakcija" na Kurir televiziji, profesor dr Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije i Marko Matić iz Centra za odgovorne medije, koji su analizirali političku situaciju u Srbiji, stanje opozicije, ali i izazove koji očekuju državu u narednom periodu.

Parlamentarna opozicija je izgubila na značaju

Profesor dr Dejan Miletić ocenio je da je parlamentarna opozicija tokom prethodne dve godine izgubila politički značaj, dok najveću podršku trenutno ima, kako je naveo, neparlamentarna grupacija okupljena prvenstveno oko protivljenja aktuelnoj vlasti, ali bez jasno definisanog političkog programa.

- Parlamentarna opozicija je izgubila na značaju, što nije dobro ni za nju ni za Srbiju. Danas imamo grupaciju okupljenu oko ideje diskontinuiteta sa sadašnjom vlašću, odnosno uklanjanja predsednika Vučića sa političke scene, ali bez jasne alternative, programa i ljudi koji bi tu politiku sprovodili. To je nezgodna pozicija sa demokratskog aspekta, jer građani koji glasaju za takvu opciju ne znaju šta ih zapravo čeka - rekao je Miletić.

On smatra da birači trenutno nemaju ozbiljnu alternativu aktuelnoj vlasti.

- Sa druge strane imate kontinuitet politike koja podrazumeva jačanje institucija, ekonomski razvoj i međunarodno pozicioniranje Srbije kao partnera svima. Verujem da će podrška neparlamentarnoj opoziciji vremenom slabiti i da će se do izbora voditi politička borba između nje i parlamentarne opozicije, dok će građani odlučivati na osnovu toga šta smatraju najboljim za državu i sopstvenu budućnost - istakao je Miletić.

02:26 Prof. dr Miletić za Kurir TV: "Parlamentarna opozicija tokom prethodne dve godine izgubila politički značaj" Izvor: Kurir televizija

Marko Matić ocenio je da najveći izazov Srbije nisu aktuelna politička previranja, već nepovoljna demografska slika i unutrašnje migracije, zbog kojih brojni gradovi i sela ostaju bez stanovništva.

- Naš najveći problem nisu blokaderi niti trenutne političke okolnosti. Najveći problem Srbije je loša demografija. Čak i tamo gde postoji pozitivan prirodni priraštaj, ljudi se sele jer ne vide perspektivu. Zato je ravnomeran regionalni razvoj od ključnog značaja kako bismo zadržali stanovništvo u svim delovima zemlje - rekao je Matić.

Kao primer naveo je Kraljevo, za koje smatra da je zahvaljujući infrastrukturnim projektima i investicijama ponovo dobilo razvojnu perspektivu.

- Kraljevo je decenijama odumiralo, a onda su došle velike investicije, otvoren je aerodrom Morava, stigao je Moravski koridor, otvorene su fabrike poput Leonija i turskih investicija. To je gradu vratilo život i omogućilo ljudima da ostanu i rade - kazao je Matić.

Marko Matić, Centar za odgovorne medije Foto: Kurir Televizija

Govoreći o razvojnim potencijalima Srbije, istakao je da zemlja poseduje izuzetne prirodne i turističke resurse koje je potrebno dodatno iskoristiti.

- Srbija ima ogromno prirodno bogatstvo, kulturno-istorijsko nasleđe i prelepa sela koja mogu biti značajan turistički potencijal. Da bismo to iskoristili, neophodno je dalje ulaganje u infrastrukturu i ravnomeran razvoj svih krajeva zemlje - rekao je Matić.

On je dodao da predizborni period treba iskoristiti za objektivnu analizu rezultata dosadašnje politike.

- Potrebno je jasno pokazati šta je urađeno, šta još mora da se uradi, ali i priznati šta nije završeno i šta treba popraviti. Političke podele su prolazne, ali razvoj Srbije i rešavanje ključnih pitanja, poput demografije i regionalnog razvoja, ostaju trajni prioriteti - zaključio je Matić.