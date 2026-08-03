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Zeleno-levi front (ZLF) obelodanio je da će na predstojećim parlamentarnim izborima podržati tzv. studentsku listu, što je prvo izazvalo kritike u delu same opozicione javnosti, zatim su njihovi dugogodišnji članovi počeli da ih napuštaju, a sada je otkriveno da ni tzv. studenti blokadi neće ni da im se obrate, valjda u znak "zahvalnosti" za podršku i odustajanje od izlaska na izbore!

Naime, koopredsednik ZLF Radomir Lazović je tokom jednog televizijskog gostovanja za opozicioni N1 otkrio da im se niko od tzv. studenata nije javio nakon što su objavili da će ih podržati na izborima.

- Voleo bih da dođe i do nekih širih razgovora svih antirežimskih aktera zato što iskreno verujem da tim razgovorima će se doći do zajedničke borbe bolje, ali 'ajde ostavljamo to studentima da oni procene kad i kako bi bilo dobro. Imamo kontakte na nekim lokalnim nivoima, ali nije nam se niko od studenata obratio i ja mislim da je to pogrešno. Pozivao sam onoliko puta da do razgovora dođe, nažalost nije došlo... - kazao je Lazović, a na pitanje novinarke N1 "gde je zapelo", Lazović je kazao:

- Pitajte studente, one koji odbijaju da se ti razgovori dese!

Lazović je ranije za opozcione medije izjavio da će ZLF podržati na narednim izborima tzv. studentsku listu, ali ta podrška nije "bezuslovna", jer imaju određena očekivanja od studenata.

- Mi imamo očekivanja od studentskog pokreta. Očekujemo da ostane veran vrednostima koje je imao do sad, a to je da bude široka platforma koja nije skrenula u desno, što su neke sumnje. Znači da ona ostane jedinstvena, da se ne podeli, da se ne negiraju evropske integracije - objašnio je Radomir Lazović.

Inače, juče je višegodišnja članica ove stranke objavila da se iščlanjuje jer tzv. studentski pokret smatra nacionalističkim, te da je povlačenje sa izbora u korist studentske liste "asistirano samoubistvo stranke"!