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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u trodnevnoj je poseti Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH odakle je pozvao sve ljude dođu u obnovljenu kuću Vučića!

- Pozivam sve dobre ljude, Srbe, Bošnjake i Hrvate iz Čipuljića i okoline, da večeras, posle 18 časova dođu u obnovljenu porodičnu kuću Vučića, na čašicu razgovora. Dobrodošli dragi prijatelji! - napisao je Vučić na Iksu.

Kurir Politka

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