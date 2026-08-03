Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je uvereniji nego ikada da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet Srbije u budućnosti.
poziv koji se ne odbija
"DOBRODOŠLI, DRAGI PRIJATELJI": Vučić pozvao građane na razgovor u obnovljenu kuću Vučića
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u trodnevnoj je poseti Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH odakle je pozvao sve ljude dođu u obnovljenu kuću Vučića!
- Pozivam sve dobre ljude, Srbe, Bošnjake i Hrvate iz Čipuljića i okoline, da večeras, posle 18 časova dođu u obnovljenu porodičnu kuću Vučića, na čašicu razgovora. Dobrodošli dragi prijatelji! - napisao je Vučić na Iksu.
Kurir Politka
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