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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u Republici Srpskoj gde će, prema planu, danas da obiđe Srbe na Kupreškoj visoravni, Јanju i Bugojnu.

Ovo je prvi put da predsednik Srbije dolazi ovde, istakao je predsednik Vučić.

- Ali morate imati u vidu jednu stvar. Ja sam najduže predsednik i premijer, pa sam imao priliku da posetim više mesta. Meni je bilo lakše da posetim više mesta, da budem objektivan. A druga je stvar što neki ni po završenom mandatu nisu ni čuli za ova mesta. Neko živi za Severinu, a neko za svoj narod u Janju, Šipovu, Kupresu - kazao je predsednik.

Vučić je dodao da je predsednik svih građana Srbije!

- Moj posao je da gradim najbolju politiku u interesu naroda - rekao je Aleksandar Vučić.

On je dodao da će večeras posetiti obnovljenu kuću svog oca u Čipuljićima i da će dočekati tamo komšije, uglavnom Bošnjake.

- Biće i nešto Hrvata koji su ostali... Svi su dobrodošli, ja pokazujem poštovanje, pokažite i vi poštovanje - rekao je predsednik Srbije.