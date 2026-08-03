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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u poseti Republici Srpskoj, a prema planu, danas obilazi Srbe na Kupreškoj visoravni, Јanju i Bugojnu.

Ovo je prvi put da predsednik Srbije dolazi ovde, istakao je predsednik Vučić.

- Morate imati u vidu jednu stvar. Ja sam najduže predsednik i premijer, pa sam imao priliku da posetim više mesta. Meni je bilo lakše da posetim više mesta, da budem objektivan. A druga je stvar što neki ni po završenom mandatu nisu ni čuli za ova mesta. Neko živi za Severinu, a neko za svoj narod u Janju, Šipovu, Kupresu. Ja sam presdednik svih građana Srbije, dodaje on, i ističe da je njegov posao da gradi najbolju politiku u interesu naroda - kazao je predsedednik Srbije.

On je dodao da će večeras posetiti obnovljenu kuću svog oca u Čipuljićima i da će dočekati tamo komšije, uglavnom Bošnjake.

- Biće i nešto Hrvata koji su ostali... Svi su dobrodošli, ja pokazujem poštovanje, pokažite i vi poštovanje - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Kurir Politika

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