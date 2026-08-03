- Morate imati u vidu jednu stvar. Ja sam najduže predsednik i premijer, pa sam imao priliku da posetim više mesta. Meni je bilo lakše da posetim više mesta, da budem objektivan. A druga je stvar što neki ni po završenom mandatu nisu ni čuli za ova mesta. Neko živi za Severinu, a neko za svoj narod u Janju, Šipovu, Kupresu. Ja sam presdednik svih građana Srbije, dodaje on, i ističe da je njegov posao da gradi najbolju politiku u interesu naroda - kazao je predsedednik Srbije.