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Premijer Srbije prof.dr Đuro Macut izjavio je danas da je energetska situacija u Srbiji potpuno stabilna i apelovao na racionalnu potrošnju struje i vode u narednih danimanavodeći da se radi i na tome da se obezbedi funkcionalnost plovnog režima na Dunavu.

Macut je rekao da je na današnjioj sednici Štaba za vanredne situacije, sazvanoj zbog visokih temperatura i situacija sa vodostajem reka u zemlji, razgovarano pre svega o energetskoj bezbednosti naglasivši da je neophodno da se održi stabilnost energetskog sistema koja je, kako je naveo, potpuno obezbeđena.

- Drugo što je takođe bitno je da se obezbedi funkcionalnost plovnog režima, da imamo plovnost niz Dunav i da se održi veza sa sistemom kanala Dunav-Tisa-Dunav, i na tome se radi. Tu će "Srbijavode" i "Vojvodinavode" najviše da rade da se uspostavi kompletna funkcionalnost ovog bitnog sistema - rekao je Macut novinarima tokom prezentacione vožnje novim vozom "Soko" na relaciji Beograd-Subotica-Beograd.

Naveo je da se situacija intenzivno prati i da svi su dobili zadatke, kao i da će se sastanci redovno održavati, ukoliko bude potrebno i na dnevnom nivou. Macut je apelovao na građane da se racionalno troše voda i električna energija i dodao da vodostaj diktira proizvodnju struje na sistemu hidroelketrana Đerdap.

- Apel ka stanovništvu je da pokušamo da racionalizujemo potrošnju u narednih nekoliko dana. Vrlo ćemo intenzivno pratiti i saopštavati, resorna ministarstva i krizni štab će imati saopštenja vezana za celu situaciju. Vlada se trudi da građani ne osete problem zbog niskog vodostaja. nisu uvedene nikakve mere prema građanima - kazao je prof Macut i dodao:

- Situacija nije naivna, ali nije i zabrinjavajuća u toj meri. Stanovništvo u ovom trenutku neće trpeti, ali ostaje preporuka i molba da racionalno trošimo naše resurse u ovom trenutku. Ovo je jedna globalna kriza u Evropi zbog velike suše i niskog vodostaja, odnosno malih padavina. Za vikend je bilo padavina u Nemačkoj i u Bavarskoj, ali to se ne odražava mnogo na nivo Dunava. Imamo problem koji je nezabeležen u modernijoj istoriji naše zemlje, ali i centralne Evrope.