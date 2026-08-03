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Srbija za vreme predsednika Aleksandra Vučića najviše čini za Republiku Srpsku, izjavio je predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik.

On je, tokom posete Janjskim otokama sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, zahvalio Vučiću na poseti i dodao da mu je drago što su u Šipovu, u Republici Srpskoj, i što će posetiti deo Federacije BiH gde žive Srbi.

Ukazao je da je Srbija za vreme Vučića učinila najviše za Republiku Srpsku, prenosi RTRS.

- Do tada smo imali samo bratske zagrljaje i poljupce ponekad, ali veoma malo. Bili smo poniženi kada su mnogi funkcioneri Srbije da bi došli u Banjaluku prvo morali da odu u Sarajevo i da se tamo poklone nekim institucijama, a tek onda dođu u Banjaluku. Danas je to drugačije i sasvim normalno. To pre nije bilo normalno, sada je sasvim normalno - kazao je Dodik.

On je podsetio da su ranije građani Srpske, kada odu na lečenje u Srbiju, imali status stranaca, kao i studenti koji su iz Srpske dolazili u Beograd.

- Kad je Vučić to saznao, on je to ukinuo! Danas naši ljudi imaju ista prava kao domaćini. Odnosno svi smo mi Srbi, nema ni bosanski ni ovi, ni oni - istakao je Dodik.