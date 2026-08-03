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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je u selu Vodice kod Šipova, gde je posetio porodicu Darka Ilića, koji ima petoro dece i jedno unuče. Domaćini su kazali da je put najveći problem, a Vučić je obećao da će taj problem biti rešen i odmah pozvao izvođača za izgradnju puteva ako bi mu domaćin objasnio gde treba da prođe saobraćajnica!

- Koliko vas ima u okruženju, kuća, porodica? - pitao je predsednik Vučić domaćine i dobio odgovor da ih je pedesetak.

- Svi ste na okupu? - upitao je predsednik, na šta mu je domaćin rekao da nisu baš svi tu.

Domaćini su kazali da je put najveći problem, a Vučić je obećao da će taj problem biti rešen.

Predsednik je zatim odmah izvođača za izgradnju puteva, i dao je telefon domaćinu da sam kaže kuda treba da prođe asfaltirana saobraćajnica! Zatim se uključio i Milorad Dodik koji je obećao domaćinu Darku Iliću da će pomoći da se završi kuća u Vodicama.

- Šta mu još treba? Kada dobije put, živeće na najlepšem mestu na svetu. Ja sam obećao put, Mile kuću. Ovo što sam ja rekao je java, završićemo za 15-20 dana. Nadam se i ovo što je Mile obećao - našalio se predsednik.

Vučić se raspitivao oko uzgajanja krava, čime se inače bavi porodica Ilić.

- Neverovatna je lepota prirode ovde - kazao je Vučić.