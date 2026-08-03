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Na opozicionoj Novoj S demonstrirano je neverovatno licemerje kada su voditelj i gošća, novinarka "Danasa" Jelka Jovanović, odlučili da kao dobru i inovativnu ideju predstave iste akcije i deo kampanje tzv. studenata u blokadi za koji su godinama najžešće kritikovali aktuelnu vlast!

Prvo je Jovanovićeva otvoreno priznala da je opoziciona priča doživela potpuni krah i da je vlast stabilna, a voditelj je zatim konstatovao da "dosad nismo imali neku političku opciju, pored Srpske napredne stranke, na ulicama, u kampanji od vrata do vrata, ali da su studenti blokaderi protekle sedmice zvali građane telefonom".

Godinama su aktivisti Srpske napredne stranke napadani zbog akcija sprovođenja kampanje od vrata do vrata, iako to radi veliki broj političkih partija na svetu, ali sada odjednom kada to rade ljudi koji su simpatizeri tzv. studentske liste, onda se ovo pretvara u jednu fantastičnu metodu!

Do juče su o aktivistima SNS-a kad su išli u kampanju od vrata do vrata govorili da su "Jehovini svedoci", da je to "Lov na birače", a opozicioni mediji su pravili naslove poput "Građani izbacili SNS aktiviste iz zgrade", "Beograđanin oteo papir aktivistima SNS koji su mu došli na vrata"...