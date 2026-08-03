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Dok predsednik Srbije Aleksandar Vučić dane provodi u poseti Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH, gde razgovara sa građanima i rešava njihove goruće probleme, političar Vladan Đokić, koji se još uvek nalazi na funkciji rektora Beogradskog univerziteta, dane provodi dane brčkajući se na primorju!

Fotografija koja se poslednjih sati širi društvenim mrežama izazvala je brojne komentare građana, a objava je propraćena porukom: "Isti dan, dva različita čoveka. Pogodite ko dobija izbore?".

Foto: screenshot X

Politički analitičari često ističu da u izbornim kampanjama presudnu ulogu ne igraju samo programi i poruke, već i percepcija neposrednosti i prisutnosti među građanima. Korisnici mreža komentarisali su da Vučićevi česti susreti sa građanima i iskren interes za poboljašanje kvaliteta njihovog života, a posebno u manjim sredinama, tradicionalno imaju snažan simbolički efekat i šalju poruku dostupnosti i angažovanosti predsednika za sve potencijalne probleme građana.

S druge strane, činjenica da je neko na odmoru sama po sebi ne predstavlja politički problem, ali u periodima pojačane političke aktivnosti javnost često upoređuje prioritete i način na koji javne ličnosti koriste svoje vreme, a ako se setimo da Beogradski univerzitet upravo potresa skandal kada se saznalo da su doneli odluku da počasni doktorat dodele grčkom profesoru Aristidisu Cacakisu toksikologije koji je pre nekoliko dana uhapšen pod optužbama da je falsifikovao medicinske izveštaje u sudskim spisima! Kada je Kurir uputio pitanje Rektoratu povodom ove odluke, odgovoreno nam je iz kabineta rektora da se svi nalaze na kolektivnom godišnjem odmoru do 21. avgusta!

Upravo zato ova objava nije izazvala pažnju samo zbog samih fotografija, već zbog političke poruke koja se iz njih iščitava: jedan akter je prikazan u neposrednom kontaktu sa građanima, dok je drugi prikazan kako zadovoljno uživa nakon što je srozao Beogradski univerzitet na svim svetskim akademskim listama!