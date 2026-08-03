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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u poseti Republici Srpskoj, gde je danas obišao i crkvu Presvete Trojice u Novom Selu. U ovoj crkvi se nalaze mošti Svetog Marka Kupreškog, koji je stradao od ustaša.

Starešina hrama je predsedniku i novinarima objasnio istorijat hrama.

- Ovde se ne skida crnina, toliko su teški zločini... Drugačiji su običaji nego u Srbiji, videćete i sutra, bukvalno su svi u crnini i na vrućini. Ako vidite nekog starca, videćete mnogo žena u crnini, kod nas ovde u ovom kraju se to ne skida - rekao je predsednik.

Vučić je istakao važnost naše crkve i sveštenika, koji znaju sve o svojim parohijama i svakog čoveka koji živi tu. Predsednik je doneo i pomoć za crkvu i rekao je da je država spremna da pomogne po bilo kom pitanju.

Foto: screenshot pink tv

Zatim je sa starešinom hrama posetio i spomen sobu ratnicima poginulim u odbrambeno otadžbinskom ratu, a od predstavnika lokalnih vlasti predsednik Srbije je dobio na poklon gusle i knjige o tom kraju i običajima.