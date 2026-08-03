Slušaj vest

Najava prvih programskih poteza opozicije izazvala je burne reakcije u javnosti, nakon što je ekonomista Dejan Šoškić, za koga beogradski mediji navode da je kandidat za guvernera sa liste blokadera, predstavio ekonomski koncept koji podrazumeva izbor između odbrane kursa dinara i smanjenja plata.

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji, narodni poslanik Nebojša Bakarec i savetnik potpredsednika Vlade Ibro Ibrahimović, ocenjujući da bi takve mere bile štetne po ekonomiju Srbije.

"Nastavlja tamo gde je stao"

Bakarec je podsetio da je Šoškić kandidat na, kako je rekao, studentskoj listi, te ocenio da njegove ekonomske ideje predstavljaju nastavak politike koju je vodio dok je bio guverner Narodne banke Srbije.

- Dejan Šoškić nastavlja tamo gde je stao. Umesto da je izvukao pouke iz perioda kada je bio guverner, on ponovo predlaže devalvaciju dinara. To je već uradio kada je kurs sa oko 80 dinara otišao na oko 120 za evro, čime je, po mom mišljenju, bez potrebe obezvredio domaću valutu. Danas nemamo problem ni sa izvozom ni sa uvozom, dinar je stabilan, ekonomija je jaka i nema razloga za takve poteze - rekao je Bakarec.

02:03 ŠOŠKIĆ NUDI OBARANJE KURSA ILI SMANJENJE PLATA: Bakarec o predizbornim aktivnostima i ekonomskim planovima opozicije Izvor: Kurir televizija

On tvrdi da bi predložene mere dovele do otpuštanja radnika i pada životnog standarda.

- Govori se o devalvaciji dinara i smanjenju broja zaposlenih kako bi naši proizvodi bili jeftiniji za izvoz. To su potpuno destruktivne mere i mislim da bi svaki student ekonomije mogao da objasni zašto takav model nije dobar. Dobro je što su izašli sa programom, jer građani sada mogu jasno da vide kakvu ekonomsku politiku nude - naveo je Bakarec.

Dodao je i da vidi kontradikciju u tome što je Šoškić kandidat liste koja je, kako je rekao, kao uslov postavila da na njoj ne mogu biti ljudi koji su bili deo izvršne vlasti.

- Dejan Šoškić je bio guverner Narodne banke Srbije, član Demokratske stranke i funkcioner izvršne vlasti. Upravo zato smatram da postoji nesklad između onoga što je najavljeno kao princip i onoga što se sada dešava - rekao je Bakarec.

Narodni poslanik Nebojša Bakarec Foto: Kurir Televizija

Osnovni ambijent za privredu je da ima izvesnost u deviznom kursu

Savetnik potpredsednika Vlade Ibro Ibrahimović ocenio je da građani imaju priliku da uporede rezultate različitih ekonomskih politika.

- Dobro je kada postoji mogućnost da uporedite i vreme i ljude koji su donosili odluke. Mislim da je dovoljno podsetiti da smo 2012. godine preuzeli državne finansije u veoma teškom stanju, praktično pred bankrotom. Zbog toga smo 2014. morali da donesemo nepopularnu odluku o smanjenju plata u javnom sektoru i penzija - rekao je Ibrahimović.

On je istakao da je Srbija, prema njegovim rečima, u međuvremenu stabilizovala javne finansije, povećala penzije i stvorila predvidiv poslovni ambijent.

Foto: Kurir Televizija

- Danas imamo stabilan devizni kurs, što je izuzetno važno za privredu, jer omogućava kompanijama da planiraju uvoz, izvoz i poslovanje. To je jedan od ključnih uslova za nove investicije i razvoj ekonomije - naglasio je Ibrahimović.

Govoreći o dugoročnim ciljevima države, on je ocenio da su infrastrukturni razvoj i regionalne investicije povezani sa demografskom obnovom Srbije.

- Kada uredite javne finansije, izgradite puteve i infrastrukturu i omogućite ravnomeran razvoj zemlje, tada stvarate uslove da ljudi ostanu u svojim gradovima i selima, da rade, osnivaju porodice i grade budućnost. Mislim da je najveći doprinos aktuelne politike upravo to što je građanima vratila nadu da Srbija može biti zemlja prilika za pametne i vredne ljude - zaključio je Ibrahimović.