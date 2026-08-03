Obradović je građane koji su odabrali da podrže i svoj glas daju Aleksandru Vučiću i SNS-u nazvao "biračkim telom za koje se ne može reći da ima visok stepen političke kulture i pismenosti".

- Za ovog lažnog elitistu iz Niša (koga na državnom fakultetu svi plaćamo iz budžeta) dva miliona ljudi koji glasaju za SNS i Vučića su nepismeni i nemaju političku kulturu. E, to su vam blokaderi, to je taj "elitizam", jer genije Neven Obradović je iznad ljudi koji dođu pod šator, on je iznad običnog, normalnog čoveka - istakao je Piper.