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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom posete Novom Selu u Kupresu, odgovorio i na pitanje novinara o sramnim navodima Slobodne Bosne.

O navodima Slobodne Bosne da prospita pamet o miru i da se hvali ekonomijom, dok boravi u Republici Srpskoj, Vučić kaže:

- Oni neka prosipaju šta hoće o ratu, ali ja neću. Što se tiče ekonomskih uspeha, ne pričam je nego MMF... Meni se čini da oni iz šupljeg u prazno presipaju, a mi ćemo da nastavimo da se bavimo ekonomijom - rekao je predsednik.

Vučić i Dodik su položili vence i stradalima u odbrambeno-otadžbinskom ratu 1992-1995.

Predsednik je rekao da su Hrvati 1995. godine posle Oluje sve u ovom kraju "počistili" i spaljivali.

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