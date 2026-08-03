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U obnovljenoj porodičnoj kući Vučića evocirao je uspomene iz detinjstva i dane provedene u kraju iz kojeg potiču njegovi koreni.

Za porodicu Vučić, Čipuljić nije samo mesto porekla, već i prostor sećanja na pretke, porodične priče i detinjstvo.

1/5 Vidi galeriju Porodična kuća predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Čipuljićima. Foto: Marko Karović

Vučići - stara bugojanska porodica

Slaviša Đurić, sveštenik crkve Rođenja Presvete Bogorodice u Čipuljiću, ispričao je ranije da su Vučići stara bugojanska porodica i da su kao uspešni trgovci bili poznati i pre Drugog svetskog rata.

-U ono vreme imali su svoje automobile i šofere. Aleksandrov deda Anđelko, kog su ovde svi zvali Adžija, jer je bio na hadžiluku u Svetoj zemlji u Jerusalimu, imao je vrsne trkačke konje. Nažalost, 1941. godine jedna velika porodica je delom uništena. Aleksandrov deda, stari Adžija, je ubijen. Porodica se posle Drugog svetskog rata rasula na mnogo delova. Jedni su ostali u Bugojnu, jedni otišli za Srbiju. Na Slavu Božju iz te porodice sada ima veliki izdanak - Aleksandar. Njegov otac i porodica su vredni i radišni ljudi koji su oduvek sticali imanja i imali. Mislim da kad se u Bugojnu kaže porodica Vučić da to sve govori, ispričao je sveštenik Đurić.

1/5 Vidi galeriju Stara kuća predsednika Aleksandra Vučića u Čipuljićima. Foto: Marko Karović

Inače, Aleksandrov otac Anđelko (72), kog u Bugojnu nazivaju Bato, rođen je u izbeglištvu u jednom vagonu nedaleko od Beograda. Njegova majka Dragica, inače poreklom iz Šipova, izbegla je u Srbiju pošto su joj ustaše pobile većinu muških članova porodice, uključujući i Aleksandrovog dedu.

Nakon Drugog svetskog rata oni su se vratili u Bugojno gde je Aleksandrov otac odrastao i školovao se, a potom otišao na Ekonomski fakultet u Beogradu.

Tamo je upoznao suprugu, Aleksandrovu majku, Angelinu iz Bečeja u Srbiji, sa kojom će se kasnije venčati. Pre toga je nekoliko godina radio u IMPO-u u Bugojnu. No, i posle odlaska u Srbiju, sve do rata u BiH i smrti majke Dragice 1991. godine, Anđelko Vučić je sa porodicom često dolazio u rodni kraj.

U Bugojnu provodio raspuste

Svešetnik Đurić rekao je ranije za Kurir, da je Aleksandar Vučić u Bugojnu pre rata često provodio letnje i zimske raspuste. I sam Aleksandar Vučić, iako je rođeni Beograđanin, svojevremeno je govorio kako je u Bugojnu, uz ostalo, u detinjstvu radio i teške poslove.

-Voleo je, po pričanju meštana, da igra lopte. Bio je dosta nestašno dete. Borac je bio od početka, voleo je da bude uvek u pravu. Moralo je biti po njegovom. Nije bio popustljiv ni kao dete. Njegova nepopustljivost, njegova upornost su ga i doveli do mesta gde je sada, istakao je još tada sveštenik Đurić.

Rat doneo velika stradanja

Prema njegovim rečima, ratne godine donele su velika stradanja porodici. Posle Drugog svetskog rata porodica se raselila, deo je ostao u Bugojnu, dok je deo život nastavio u Srbiji.

Njegov otac i porodica bili su vredni i radišni ljudi koji su oduvek sticali i čuvali ono što imaju - govorio je tada sveštenik.

Vučić pozvao sve ljude dobre volje - u porodičnu kuću u 18 časova

Aleksandar Vučić, iako rođeni Beograđanin, deo detinjstva provodio je u Bugojnu, gde je dolazio kod rodbine. Meštani su ga pamtili kao dečaka koji je voleo fudbal, druženje i igru, ali i kao dete snažnog karaktera.

Upravo ti dani, provedeni između porodičnog doma i rodbine u ovom kraju, ostali su deo njegovih uspomena koje je danas ponovo prizvao tokom posete Čipuljiću.