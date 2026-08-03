- Ovde, pred porodičnom kućom Vučića u Čipuljiću, prisetio sam se detinjstva, bezbrižnih dana, porodičnog dvorišta, lopte i prašnjavih terena na kojima smo odrastali. Poseban je osećaj vratiti se na mesto koje čuva najlepše uspomene i podseća da čovek nikada ne zaboravlja odakle je krenuo - rekao je Vučić, pa dodao: