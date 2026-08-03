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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio je porodičnu kuću i dedovinu u Čipuljiću, opština Bugojno.

- Ovde, pred porodičnom kućom Vučića u Čipuljiću, prisetio sam se detinjstva, bezbrižnih dana, porodičnog dvorišta, lopte i prašnjavih terena na kojima smo odrastali. Poseban je osećaj vratiti se na mesto koje čuva najlepše uspomene i podseća da čovek nikada ne zaboravlja odakle je krenuo - rekao je Vučić, pa dodao:

- Nije bilo telefona, već samo igre, druženja i poneke dečačke tuče koja bi trajala taman koliko i jedna utakmica. Upravo su to uspomene koje ostaju za ceo život.

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