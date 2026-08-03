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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić položio je vence na spomen-ploče posvećene stradalima u Drugom svetskom i poslednjem ratu na području Kupresa, a potom se obratio građanima u Novom Selu na Kupreškom polju.

- Hvala vam što čuvate srpsko ime i prezime. Hvala vam što čuvate sećanje na naše stradale, mučenike i junake. Hvala vam što opstajete ovde, gde je to mnogo teže nego na mnogim drugim mestima.

- Hoću da znate da vas Srbija beskrajno mnogo voli. Nemojte nikada da sumnjate u ljubav Srbije prema Republici Srpskoj i našem narodu koji ovde živi. Uvek ćemo biti uz vas.