Slušaj vest

Zeleno-levi front (ZLF) oglasio se nedavno saopštenjem da će podržati tzv. studentsku listu na predstojećim parlamentarnim izborima, što je uostalom i bio zahtev tzv. studenata u blokadi za parlamentarnu opoziciju, ali zauzvrat plenumaši se nisu udostojili čak ni da pričaju sa ljudima iz ZLF, a kamoli da se zahvale na podršci!

Naime, i pre samog donošenja Odluke o podršci tzv. plenumašima, u samom ZLF došlo je do previranja, a nakon donošenja zvanične odluke osudio ih je i deo parlamentarne opozicije dok je njihova dugogodišnja članica Marija Vukosavljević objavila da napušta stranku jer ne želi da učestvuje u "asistiranom samoubistvu iste", ali i jer ne podržava "zaokret ka populizmu i odustajanje od beskompromisne borbe protiv jednoumlja, nacionalizma, rasizma, antipolitike".

Odbijeni

Zatim se oglasio i sam koopredsednik ZLF Radomir Lazović koji je kazao da podrška studentima "nije bezuslovna", ali i da imaju određena očekivanja od tzv. studentskog pokreta.

Radomir Lazović Foto: Printscreen/Youtube

- Voleo bih da dođe i do nekih širih razgovora svih antirežimskih aktera zato što iskreno verujem da tim razgovorima će se doći do zajedničke borbe bolje, ali 'ajde ostavljamo to studentima da oni procene kad i kako bi bilo dobro. Imamo kontakte na nekim lokalnim nivoima, ali nije nam se niko od studenata obratio i ja mislim da je to pogrešno. Pozivao sam onoliko puta da do razgovora dođe, nažalost nije došlo... - kazao je vidno razočarani Lazović, a na pitanje novinarke N1 "gde je zapelo", Lazović je kazao:

- Pitajte studente, one koji odbijaju da se ti razgovori dese!

Milostinja

Analitičari ocenjuju za Kurir da je ovakav potez ZLF odraz njihove političke slabosti i svesti da nemaju biračko telo, ali i svojevrsno političko samoubistvo, kao i da će slično proći svaka partija koja se odluči za ovakav scenario.

Analitičar Srđan Graovac govori za Kurir da su u ZLF očigledno svesni svojih slabosti i činjenice da nemaju podršku građana, pa na sve načine pokušavaju da se dodovore plenumašima, kako bi im oni udelili neku milostinju ili dali bar malo prostora na svojoj listi.

Srđan Graovac: U ZLF su hteli da se dodvore plenumašima kako bi im oni udelili neku milostinju Foto: Kurir televzija

- Očigledno je da je tu blokadersko-plenumašku skupinu sramota da ih podrži ZLF i smatraju da će im njihova podrška naštetiti i zato se i ne oglašavaju. Njima je bilo dovoljno da stranke parlamentarne opozcije odustanu od učešća na izborima, ali im podrška njihova suštinski ni ne treba, jer su blokaderi oduvek sa određenim prezirom govorili o opozicionim političarima. ZLF pokušava da se dodvori plenumašima, ali sve ovo vodi u pravcu gašenja njih kao političke organizacije. Prosto, ako ne izađu na izbore, ZLF kao stranka nema šanse da ostane na političkoj sceni. Jasno je da svako ko odluči da žrtvuje svoju partiju to radi jer je svestan svoje političke slabosti, ali podrška tzv. studentskoj listi ipak svedoči o pravcu koji vodi ka gašenja partija, ali i o političkoj kratkovidosti. Neki, poput Srđana Milivojevića i Demokratske stranke (DS) odmah su rekli da u svemu podržavaju blokadere, neki poput ZLF su malo taktizirali pokušavajući da procene šta bi im išlo najviše u prilog, ali ništa od toga ne menja činjenicu da su oni za plenumaše nepoželjni i da bi tako prošla svaka partija koja bi podržala tzv. studentsku listu - govori Graovac.

Predvorje kraja

Politički filozof Dragoljib Kojčić kaže za Kurir da se ZLF i njihove kolege iz sličnih fiktivnih stranaka već se nalaze u predvorju sopstvenog kraja.

Dragoljub Kojčić politički filozof: Lazovićeva stranka nema ni program, niti glasačko telo, ako se izuzmu strine i ujne Foto: Kurir Televizija

- To zvuči kao kada bih ja rekao: ja sam odlučio da ne igram u Ligi šampiona za Anderleht, doduše niko me nije ni zvao. Politička grupacija ZLF nema ni svoj jasan profil, ni program, niti svoje izvorno glasačko telo, ako se izuzmu strine i ujne. Članica ZLF Marija Vukoslavljević izjavila je da razočarana i da je uzalud davala podršku poltičkoj opoziciji u Srbiji. Međutim, problem je druge vrste. Gospođa Vukosavljević nije shvatila da je podržavala anti-politku blokadera, a da prava politika stanuje na drugoj strani. Ta druga strana već 14 godina vodi bitku za svaki dah i uspeh ove zemlje i njenih građana upravo štiteći ih od anti-politike blokadera. Ko nije uvideo destruktivnu stranu blokaderskog pokreta i činjenicu da nemaju ama baš ni jednu jedinu ideju koja bi unapredila život i budućnost ovog naroda - taj je zatočenik iluzija da se mržnjom može učiniti nešto dobro. Ovde je gospođa Vukosavljević učinila je nešto dobr, doduše za sada samo za sebe, time što je izašla iz bolesnog lavirinta mržnje. Sigurno brojni zavedeni sledbenici blokadera shvataju da nova zora za njih sviće kada se opredele da slušaju glas naroda - a to je glas Božiji, a ne Tonina Piculu i njegove referente širom postavljene u Srbiji - govori Kojčić.