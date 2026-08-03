"DOŠLI IZ OKOLINE NOVOG SADA SAMO DA POKOSE LIVADE NA DEDOVINI" Vučić na putu zatekao ljude koji su ga oduševili: Vole svoju zemlju i ne odriču se korena
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio je porodicu Ilić u selu Vodice, opština Šipovo.
- Posetio sam porodicu Ilić, vredne domaćine koji od svog rada žive i polako, iz godine u godinu, obnavljaju porodični dom. Bave se stočarstvom i poljoprivredom, svim što priroda daje. Obradovalo me je što sin nastavlja očevim putem i želi da ostane na imanju, jer nema veće radosti od toga da mladi nastavljaju ono što su njihovi roditelji stvarali.
- Takav dom nije moguće sačuvati bez zajedništva. Bez ženske ruke nijedna kuća ne bi mogla da opstane, posebno na ovakvim mestima. Zato veliko poštovanje dugujemo ženama koje svakoga dana brinu o svojim najbližima i čuvaju porodicu.
- U razgovoru sa domaćinima dotakli smo se i onoga što im danas najviše znači, puta. Obećao sam da će i to pitanje vrlo brzo biti rešeno, jer znam koliko će to značiti ovoj porodici i svim ljudima koji ovde žive.
Predsednik od porodice Ilić ka Novom predsednik je u selu sreo sam ljude koji su došli iz okoline Novog Sada samo da pokose livade na njegovoj očevini i dedovini.
- To govori koliko čoveka koreni vežu za mesto iz kojeg je potekao, ma gde danas živeo. Nema ničeg lepšeg od vrednih ruku i domaćina koji vole svoju zemlju i ne odriču se svojih korena. Srećan rad, domaćini!