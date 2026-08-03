EMOTIVNI TRENUTAK U ČIPULJIĆU, VUČIĆ UŠAO U OČEVU PORODIČNU KUĆU Pozvao sve meštane u goste: "Tu sam učio, igrali smo fudbal, telefona nije bilo..."
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio je porodičnu kuću i dedovinu u Čipuljiću, opština Bugojno.
U obnovljenoj porodičnoj kući Vučića evocirao je uspomene iz detinjstvai dane provedene u kraju iz kojeg potiču njegovi koreni.
Za porodicu Vučić, Čipuljić nije samo mesto porekla, već i prostor sećanja na pretke, porodične priče i detinjstvo.
Predsednik je rekao da ima tremu uvek kada dolazi ovde.
- Mi krave kada smo čuvali, idemo gore na brdo...posle smo raznosili mleko. Tu sam učio nešto da radim kao klinac. Igrali smo fudbal, tada telefona nije bilo. Nekada sam pomagao košarkaški klub ovde, pa ćemo da vidimo da li možemo još da pomognemo.
- Ovde su svi Srbi, sem porodice Čavić, navijali za Zvezdu. Bukvalno svi, negde oko 3.500 ljudi.
- Malo je Srba ovde, nema 40-ak u čitavoj čaršiji. Malo ću da odmorim, pa sam posle pozvao sve ljude.
Kako kaže, po 3-4 meseca je provodio u ovom mestu.
- Ovde, pred porodičnom kućom Vučića u Čipuljiću, prisetio sam se detinjstva, bezbrižnih dana, porodičnog dvorišta, lopte i prašnjavih terena na kojima smo odrastali. Poseban je osećaj vratiti se na mesto koje čuva najlepše uspomene i podseća da čovek nikada ne zaboravlja odakle je krenuo. Nije bilo telefona, već samo igre, druženja i poneke dečačke tuče koja bi trajala taman koliko i jedna utakmica. Upravo su to uspomene koje ostaju za ceo život - napisao je on na Instagramu.