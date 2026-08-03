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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio je porodičnu kuću i dedovinu u Čipuljiću, opština Bugojno.

U obnovljenoj porodičnoj kući Vučića evocirao je uspomene iz detinjstvai dane provedene u kraju iz kojeg potiču njegovi koreni. Za porodicu Vučić, Čipuljić nije samo mesto porekla, već i prostor sećanja na pretke, porodične priče i detinjstvo.

Predsednik je rekao da ima tremu uvek kada dolazi ovde.

1/5 Vidi galeriju Porodična kuća predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Čipuljićima. Foto: Marko Karović

- Mi krave kada smo čuvali, idemo gore na brdo...posle smo raznosili mleko. Tu sam učio nešto da radim kao klinac. Igrali smo fudbal, tada telefona nije bilo. Nekada sam pomagao košarkaški klub ovde, pa ćemo da vidimo da li možemo još da pomognemo.

- Ovde su svi Srbi, sem porodice Čavić, navijali za Zvezdu. Bukvalno svi, negde oko 3.500 ljudi.

- Malo je Srba ovde, nema 40-ak u čitavoj čaršiji. Malo ću da odmorim, pa sam posle pozvao sve ljude.

Kako kaže, po 3-4 meseca je provodio u ovom mestu.

Foto: Pink