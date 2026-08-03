- Danas vreme radi u našu korist. Mi se najbrže razvijamo, mi najbrže napredujemo, vreme radi za nas. Moramo da budemo strpljivi, trpeljivi i pametni, ali moramo da imamo tvrde i čvrste nacionalne zahteve i interese. I sa gnušanjem odbacujem ideju koja je ponuđena srpskom narodu od lažnih patriota o policentričnom srpstvu. Tako su nam prodavali priču o konfederalnoj, o konfederalnoj Jugoslaviji koja će na najbolji način da zaštiti interese srpskog naroda, pa su nam pocepali Srbe na bog zna koliko država. E, tako bi sad i da nam narod pocepaju, i jezik da nam pocepaju, i da nigde ne bude srpskog jezika, da nigde ne bude srpske trobojke, već da svako ima neku svoju priču i neki svoj lokalni i partikularni grupni interes. To je jedna opaka i opasna priča koju su smislili neprijatelji srpskog naroda, razne agenture, a prihvatili ih lažni patrioti da bi mogli da opravdaju svoje antidržavno delovanje, pre svega u Srbiji, i antisrpsko u drugim delovima nekadašnje Jugoslavije. E, to je ono što sam ja hteo da vam kažem.

- Ja se ponosim svojom srpskom imovinom, i tu je priča o Srbiji. Ovo je srpska kuća, ovo je kuća Srbina, zato su je spalili. I ova pored je kuća Srbina. Mi nismo dirali kuće komšija, ni Hrvata, ni muslimana. Nisu ni muslimani naši. Hrvati jesu. Mi nismo ničiju kuću dirali, ničiju kuću spalili nisu. Moje imanje, naše imanje. Mi imamo šuma, ne znam koliko desetina hektara, livada, koliko hoćete. Danas, kad smo dolazili, sve ono prema prozoru što ste mogli da vidite, šuma naših. Koliko livada imamo s ove druge strane, Barica, Karolinke, svega drugog, dakle, to ne možete da prebrojite. A to je zato što je naš deda bio najbogatiji, on je imao pred rat 2 kamiona, zato su ga ubili prvo. I oni koji su radili za njega, Hrvati, rekli su mu, kad je postao stožernik, taj čovek, to znači gradonačelnik kod Hrvata, on mu je rekao: "Neće ti gazda faliti dlaka s glave. " Pošto je njemu Anđelko ime, pa mu je majka, kad su njega ubili, pošto se moj otac posle toga rodio, dala svom sinu ime Anđelko. Po mužu. I onda je, a rodila ga je u Srbiji, i on je rekao: "Neće ti dlaka s glave falit, samo mu je glava falila. " Drugi, treći dan, kako su uspostavili vlast, NDH ovde. Znaju to svi, svi komšije muslimani znaju, svi znaju to ovde, nije to ovde neka velika tajna. Tako da, tamo gde sam ja, biće i moja zastava i zastava mog naroda. I nikome, kao što vidite, ne smeta, nikoga ne vređamo. Poštujemo sve komšije, ja ću s njima dugo da ostanem, pojedemo, popijemo, ispričamo se, i o nekim starim vremenima, da nešto uradimo i za buduća vremena. Ako možemo nešto da pomognemo, možemo, ako ne, da odmognemo, nećemo sigurno.