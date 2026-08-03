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Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je danas na natpise blokaderskih medija koji su još jednom pokazali mržnju prema predsedniku Aleksandru Vučiću.

- Šta ste sve izgovorili za Aleksandra Vučića i njegovu porodicu do sada, ovo "tiranin u alkoholisanom stanju" mu realno dođe kao melem na ranu. Potrošili ste se, nemate gde više sa uvredama i mržnjom. A da onoliki čovek može da se napije od jedne rakije - teško... - napisala je Brnabić.

Ona je potom naglasila da je blokaderske mediji baš briga za istinu i činjenice?