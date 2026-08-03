"ŠTA STE SVE IZGOVORILI ZA VUČIĆA, OVO MU DOĐE KAO MELEM ZA RANU" Brnabić o natpisima blokaderskih medija: Potrošili ste se, nemate gde više sa uvredama
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je danas na natpise blokaderskih medija koji su još jednom pokazali mržnju prema predsedniku Aleksandru Vučiću.
- Šta ste sve izgovorili za Aleksandra Vučića i njegovu porodicu do sada, ovo "tiranin u alkoholisanom stanju" mu realno dođe kao melem na ranu. Potrošili ste se, nemate gde više sa uvredama i mržnjom. A da onoliki čovek može da se napije od jedne rakije - teško... - napisala je Brnabić.
Ona je potom naglasila da je blokaderske mediji baš briga za istinu i činjenice?
- Dokon pop i jariće krsti, pa tako i blokaderi i njihovi mediji. Pratite pažljivo šta sve naš predsednik radi ovih dana, možda nešto i naučite. Razgovor i briga o narodu, sa jedne strane, nepatvorena mržnja i najprizemnije uvrede sa druge strane. Svakim danom pred građanima Srbije sve jasniji i jasniji izbor…. - zaključila je ona na mreži Iks.