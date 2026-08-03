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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dobio je, tokom posete Kupresu, gusle na poklon.

- Ne znam ni da guslam, ni da pevam, ali znam da se najlepše pesme o našem narodu pevaju uz gusle - napisao je on na instagramu.

- Ovo je istorijski trenutak za naše mesto, da predsednik dođe, ovo je da se sećate Srpskog Kupresa, srpske gusle - rekli su mu meštani prilikom uručivanja poklona.

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