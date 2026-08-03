Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dobio je gusle na poklon tokom posete Kupresu, što su meštani prokomentarisali kao istorijski trenutak.
Politika
"NE ZNAM DA PEVAM, NITI DA GUSLAM, ALI ZNAM DA SE NAJLEPŠE PESME O NAŠEM NARODU PEVAJU UZ GUSLE" Vučić u Kupresu dobio nesvakidašnji poklon (VIDEO)
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dobio je, tokom posete Kupresu, gusle na poklon.
- Ne znam ni da guslam, ni da pevam, ali znam da se najlepše pesme o našem narodu pevaju uz gusle - napisao je on na instagramu.
- Ovo je istorijski trenutak za naše mesto, da predsednik dođe, ovo je da se sećate Srpskog Kupresa, srpske gusle - rekli su mu meštani prilikom uručivanja poklona.
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