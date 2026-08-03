"TAKO SU PRODAVALI PRIČU O JUGOSLAVIJI, PA POCEPALI SRBE NA BOG ZNA KOLIKO DRŽAVA" Vučić: Sa gnušanjem odbacujem ideju lažnih patriota o policentričnom srpstvu
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da sa gnušanjem odbacuje ideju koja je ponuđena srpskom narodu od lažnih patriota o, kako je rekao, "policentričnom srpstvu".
- Meni je mnogo drago što sam danas bio u Novom Selu, u Srpskom Kupresu, što sam bio u Šipovu, u Janju, što ćemo nešto malo da pomognemo tim sredinama. Drago mi je što vidim borbenost u očima tih ljudi, tih ljudi, želju da urade nešto, da izgrade. Što sam u porodici Ilić, u selu Vodica, video mlade ljude koji žele, pa čak ne kriju, i četvoro i petoro i šestoro dece, i da ostanu na selu, da se bore za svoj kraj, i to mi onako daje malo nade. A videćete koliko je to tužno kada, ako budete slučajno hteli da odete, ima naših grobova dosta, toliko mnogo da ćete da se zapitate kako je moguće da više nema Srba ovde. Naše groblje, posle katoličkog groblja dole u gradu i Sultanovićima, najveće groblje, ali nema više Srba. Šta da radite, mora da se živi, i zato sam i rekao: mi moramo da imamo jasnu, jedinstvenu nacionalnu strategiju. I ponoviću vam ono na čemu ću da insistiram i sutra, gde ću posebno da govorim, a to je da mi moramo između sebe da razgovaramo, da čuvamo mir, da nam napreduje ekonomija. Sada vreme radi u našu korist, ranije vreme je išlo protiv nas i radilo je u korist svih drugih - rekao je Vučić i dodao:
- Mi se najbrže razvijamo, mi najbrže napredujemo, vreme radi za nas. Moramo da budemo strpljivi, trpeljivi i pametni, ali moramo da imamo tvrde i čvrste nacionalne zahteve i interese. I sa gnušanjem odbacujem ideju koja je ponuđena srpskom narodu od lažnih patriota o policentričnom srpstvu. Tako su nam prodavali priču o konfederalnoj, o konfederalnoj Jugoslaviji koja će na najbolji način da zaštiti interese srpskog naroda, pa su nam pocepali Srbe na bog zna koliko država.
Vučić je naglasio da bi sada isto tako da nam pocepaju narod i jezik.
- Da nigde ne bude srpskog jezika, da nigde ne bude srpske trobojke, već da svako ima neku svoju priču i neki svoj lokalni i partikularni grupni interes. To je jedna opaka i opasna priča koju su smislili neprijatelji srpskog naroda, razne agenture, a prihvatili ih lažni patrioti da bi mogli da opravdaju svoje antidržavno delovanje, pre svega u Srbiji, i antisrpsko u drugim delovima nekadašnje Jugoslavije. E, to je ono što sam ja hteo da vam kažem. Ja se ponosim svojom srpskom imovinom, i tu je priča o Srbiji. Tako da, tamo gde sam ja, biće i moja zastava i zastava mog naroda - poručio je Vučić.