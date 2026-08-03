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Objava "studenata" u blokadi da su u APR upisali udruženje "Studentska lista", uz komentar "Planiramo, organizujemo se i radimo" još jedan je dokaz za šta su oni ustvari sposobni!

Ova "akcija" blokadera izazvala je lavinu komentara.

- Od „gotov je“ do „upisani smo u APR“ — impresivan politički put. Srbijo, možeš mirno da spavaš. Revolucija ima matični broj.

Sad nastavite sa „planiranjem i organizovanjem“. Aleksandar Vučić će za to vreme da nastavi sa onim “dosadnim” delom politike - rezultatima - napisala je Sandra Božić.