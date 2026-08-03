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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas, u svojoj renoviranoj porodičnoj kući u Čipuljićima, u opštini Bugojno, predsednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, Socijalističke narodne partije Crne Gore Milana Kneževića i potpredsednik Demokratske narodne partije (DNP) Miluna Zogovića.

Vučić je istakao da je za njega veliki dan, pošto je primio goste u renoviranoj porodičnoj kući i zahvalio svom ocu što ju je obnovio.

"I hvala mojoj srpskoj braći što su ovde danas sa mnom, pošto znam da vama iz Crne Gore nije bilo lako da dođete", rekao je Vučić.



On je pozvao ljude da dođu kod njega i naveo da su već desetine ljudi došli, i Srba i Bošnjaka, a da tek od pola sedam ili sedam večeras očekuje da će ljudi dolaziti u punom broju.

Vučić je rekao da je njegova porodica imala dve kuće u Čipuljićima i da su obe spaljene i to prve u tom mestu.

- Ja se ponosim svojom srpskom imovinom, i tu je priča o Srbiji. Ovo je srpska kuća, ovo je kuća Srbina, zato su je spalili. I ova pored je kuća Srbina. Mi nismo dirali kuće komšija, ni Hrvata, ni muslimana. Nisu ni muslimani naši. Hrvati jesu. Mi nismo ničiju kuću dirali, ničiju kuću spalili nisu. Moje imanje, naše imanje. Mi imamo šuma, ne znam koliko desetina hektara, livada, koliko hoćete - rekao je on.

"Neko im je rekao od domaćih Hrvata, to su bile prve dve spaljene kuće. Prve dve spaljene i srušene, onda su sve druge: i Vučića kuće, i Kadijevića kuće, i Lukića kuće, i Stanića kuće, i Čavića kuće, i sve druge. Neko im je tačno po redu rekao kako da sve najuglednije kuće Srba ruše, a onda su sve - više nije bilo reda. To je bila neka vukovarska bojna, koja se vraćala posle Vukovara, i to su uradili. Evo, mi smo ovo obnovili sad", rekao je Vučić.

Dodao je da se sve promenilo, pošto su nekada tu živeli samo Srbi, sad žive gotovo samo Bošnjaci, ali i naglasio da ima takvih mesta i na drugoj strani.

"Ja sam srećan što smo mi zadržali, kao porodica, prijateljske odnose sa svim komšijama, što se poštujemo, što možemo da popijemo zajedno, da se družimo", rekao je Vučić.

Istakao je da mu je jako teško da gleda sve ono što je tokom rata bilo spaljeno, pa tako i kuće od njegovih stričeva Kolje i Brace.

Kako je rekao, pre paljenja srpskih kuća u Čipuljićima, hrvatski mediji su tvrdili da se, kako je rekao, četnici povlače iz četničkog uporišta.

"Nijednog čoveka nije bilo. Sve su prazne kuće bile, i samo su spaljivali kuće. Što su onda radili? I to još imate kao video. Tako su to svoje junaštvo prikazivali", rekao je Vučić.

Dodaje da je kuća bila okružena i muslimana, ali da sa njima nije bilo problema.

1/5 Vidi galeriju Stara kuća predsednika Aleksandra Vučića u Čipuljićima. Foto: Marko Karović

"Mi nismo dirali kuće naših komšija, ni Hrvata ni muslimana. Nisu ni muslimani dirali našu, Hrvati jesu. Mi nismo ničiju kuću dirali, ničiju kuću nismo spalili. Moj deda je ovde bio najbogatiji, imao je pre rata dva kamiona. Kada je postao stožer, kako Hrvati nazivaju gradonačelnika, rekli su 'Neće ti dlaka sa glave faliti'. Samo mu je glava falila, drugi, treći dan kako je NDH ovde uspostavila vlast", rekao je Vučić u razgovoru sa Dodikom i Kneževićem.

Kako kaže, sa tom pričom su svi u komšiluku upoznati.