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Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa komšijama i meštanima u dvorištu porodične kuće u Čipuljiću, a poseban trenutak obeležio je susret sa komšijom Šerifom, koji ga je ponovo pozvao na rakiju.

Predsednik u dvorištu kuće razgovara sa komšijama i okupljenim narodom.

Foto: Marko Karović

Komšiju je tokom razgovora sa susedima sve vreme dozivao komšija Šerif. On ga je preko ograde pozvao na rakiju.

- On je kupio od moje tetke kuću, čuvao ovo imanje, i u godinama kada to nije bilo jednostavno. Dobar komšija. Oni mogu da piju od ujutru do uveče i niko nije pijan.

1/5 Vidi galeriju Vučić nazdravio sa komšijom Foto: Marko Karović

- Ponosan sam na svoje komšije, mi smo dobri prijatelji i to da promene ne mogu. Siguran sam da ćemo mnogo i dugo da živimo u miru i razmišljamo na drugačiji način. Kroz ovu kuću je prošlo 300 ljudi za dva tri sata i uglavnom su ljudi odavde poreklom ili su se ovde doselili.