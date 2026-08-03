"ONI SU SAD BRAĆA SA HRVATIMA" Vučić o potezima Crne Gore: Ako je normalno što RS nije priznala tzv. Kosovo, zašto onda i oni to nisu uradili?
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će Srbija uvek biti uz Republiku Srpsku, koja, kako je naveo, za razliku od Crne Gore, nije priznala tzv. Kosovo.
- Uvek ćemo da poštujemo Dejtonski sporazum, uvek ćemo da tražimo i čuvamo mir. Ali niko ne može da nam zabrani da volimo Republiku Srpsku, niko ne može da nam zabrani da budemo sa svojim narodom. I nemojte da zaboravite da i mi moramo da pokažemo poštovanje prema Republici Srpskoj, jer Republika Srpska je ta koja nije dozvolila priznanje Kosova. I ako vi kažete "pa to se podrazumeva" i "to je normalno", pa nije normalno. Ili ako je normalno, zašto je to Crna Gora uradila? U kojoj inače imate veći procenat Srba nego u Bosni i Hercegovini? U Crnoj Gori vam je preko 33, ili oko 33% Srba, ovde je oko 31% Srba. A Crna Gora je to priznala, a Bosna i Hercegovina nije. Ne zbog onih u Sarajevu, već zbog Banjaluke i zbog Republike Srpske. Dakle, imamo mi na čemu da zahvaljujemo Republici Srpskoj, a ne samo da govorimo "hvala vam na vašoj ljubavi".
Na pitanje da li očekujete da će vlasti u Crnoj Gori, uprkos sada aktuelnim dešavanjima, stati uz svoj narod i sutra poslati snažnu poruku srpskom narodu stradalom povodom Oluje, predsednik je rekao:
- Ne. Doći će Milan Knežević, Milan Zogović, ljudi iz DNP-a, dakle od Demokratske narodne partije. Oni časno i odgovorno svoj posao obavljaju, u skladu sa onim što su narodu govorili i pre. Ali ako me pitate za zvaničnu Crnu Goru, pa ne, oni će da podrže akciju Oluja. Sad su oni braća sa Hrvatima, i sad će oni njima da objasne da je to bila jedna fenomenalna akcija, divna akcija, i tako dalje.
- Meni u inat je danas bilo, ja mislim, najviše sine hrvatskih zastava u Kupresu okačeno. Oni nikad toliko hrvatskih zastava nisu okačili, nego da ja valjda vidim kako Kupres pripada Hrvatima, kao "ne znam", pa će sad oni da mi objasne to s mojim zastavom.