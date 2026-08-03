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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će Srbija uvek biti uz Republiku Srpsku, koja, kako je naveo, za razliku od Crne Gore, nije priznala tzv. Kosovo.

- Uvek ćemo da poštujemo Dejtonski sporazum, uvek ćemo da tražimo i čuvamo mir. Ali niko ne može da nam zabrani da volimo Republiku Srpsku, niko ne može da nam zabrani da budemo sa svojim narodom. I nemojte da zaboravite da i mi moramo da pokažemo poštovanje prema Republici Srpskoj, jer Republika Srpska je ta koja nije dozvolila priznanje Kosova. I ako vi kažete "pa to se podrazumeva" i "to je normalno", pa nije normalno. Ili ako je normalno, zašto je to Crna Gora uradila? U kojoj inače imate veći procenat Srba nego u Bosni i Hercegovini? U Crnoj Gori vam je preko 33, ili oko 33% Srba, ovde je oko 31% Srba. A Crna Gora je to priznala, a Bosna i Hercegovina nije. Ne zbog onih u Sarajevu, već zbog Banjaluke i zbog Republike Srpske. Dakle, imamo mi na čemu da zahvaljujemo Republici Srpskoj, a ne samo da govorimo "hvala vam na vašoj ljubavi".

Na pitanje da li očekujete da će vlasti u Crnoj Gori, uprkos sada aktuelnim dešavanjima, stati uz svoj narod i sutra poslati snažnu poruku srpskom narodu stradalom povodom Oluje, predsednik je rekao:

- Ne. Doći će Milan Knežević, Milan Zogović, ljudi iz DNP-a, dakle od Demokratske narodne partije. Oni časno i odgovorno svoj posao obavljaju, u skladu sa onim što su narodu govorili i pre. Ali ako me pitate za zvaničnu Crnu Goru, pa ne, oni će da podrže akciju Oluja. Sad su oni braća sa Hrvatima, i sad će oni njima da objasne da je to bila jedna fenomenalna akcija, divna akcija, i tako dalje.