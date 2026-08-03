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Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, obratio se iz Čipuljića gde je govorio svim važnim temama.

On je o "Sarajevo safariju" rekao:

- Znali su da je to laž, pitajte njihove obevštajce - rekao je Vučić.

- Mi ćemo uvek da budemo uz Republiku Srpsku, da poštujemo Dejtonski sporazum. Niko ne može da nam zabrani da budemo sa svojim narodom. RS je ta kojannije dozvolila priznanje Kosova. Zašto je to Crna Gora uradila, a ima veći proecentar Srba nego BiH. Crna Gora je to priznala, a Bosna i Hercegovina nije, zbog ljudi u RS. Imamo mi na čemu da zahvaljujemo RS.

Uvek smo se držali korena i tradicije

- Nisam ja (obnovio kuću), to je moj otac. Nisu zidovi važni, drago mi je što sam mogao sa kompijama, Srbima, Bošnjacima, Hrvatima... Meni to znači. Uvek smo se držali i korena i tradicije. Ovim ljudima znači kad se vrati neko, bez razlike kom rodu pripada - rekao je Vučić i dodao: