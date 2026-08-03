Slušaj vest

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, obratio se iz Čipuljića gde je govorio svim važnim temama.

On je o "Sarajevo safariju" rekao:

- Znali su da je to laž, pitajte njihove obevštajce - rekao je Vučić.

- Mi ćemo uvek da budemo uz Republiku Srpsku, da poštujemo Dejtonski sporazum. Niko ne može da nam zabrani da budemo sa svojim narodom. RS je ta kojannije dozvolila priznanje Kosova. Zašto je to Crna Gora uradila, a ima veći proecentar Srba nego BiH. Crna Gora je to priznala, a Bosna i Hercegovina nije, zbog ljudi u RS. Imamo mi na čemu da zahvaljujemo RS.

Uvek smo se držali korena i tradicije

- Nisam ja (obnovio kuću), to je moj otac. Nisu zidovi važni, drago mi je što sam mogao sa kompijama, Srbima, Bošnjacima, Hrvatima... Meni to znači. Uvek smo se držali i korena i tradicije. Ovim ljudima znači kad se vrati neko, bez razlike kom rodu pripada - rekao je Vučić i dodao:

- Nema ništa lepše nego boriti se za svoj narod i zemlju. Beskrajno sam ponosan na posao koji sam obavljao prethpodiih 14 godina. Ljudi vam obični pokažu sve.

Ne propustitePolitika"ONI SU SAD BRAĆA SA HRVATIMA" Vučić o potezima Crne Gore: Ako je normalno što RS nije priznala tzv. Kosovo, zašto onda i oni to nisu uradili?
Screenshot 2026-08-03 191717.png
PolitikaIZ OVOG DVORIŠTA SU USTAŠE ‘45. IZVELE ANĐELKA VUČIĆA Kako je predsednik bolnu reč POSMRČE pretvorio u NADU - NEKO SLAVI "OLUJU", a neko gradi BUDUĆNOST
kuca4.jpg
Politika"NEMA NIŠTA LEPŠE NEGO BORITI SE ZA SVOJU ZEMLJU" Vučić iz porodične kuće u Čipuljiću: Važno da smemo da pogledamo sebi u lice, da nikada ne zaboravimo žrtve
Screenshot 2026-08-03 191713.png
Politika"ONI MOGU DA PIJU OD UJUTRU I UVEČE I NIKO NIJE PIJAN" Hit scena kod predsednikove kuće u Čipuljićima: Pogledajte kako je nazdravio sa komšijom Šerifom (FOTO)
WhatsApp Image 2026-08-03 at 19.01.51.jpeg