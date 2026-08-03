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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ispričao je danas detalje o ženi za koju je najviše bio vezan.

- Ona je mene najviše volela, jer sam se rodio nekoliko meseci pošto je sina izgubila. Njen sin je bio viši od mog oca, jedan lepotan i, je l' tako, Peđe, bio je ovako, najmarkantniji muškarac. Ne možete da zamislite kakav je to tip bio: vozio motor, pao na glavu, poginuo. I onda je posle čitave tragedije celog života, kroz šta je prošla, od cele svoje familije, ubijanja, progona, svega drugog, doživela da tako sina izgubi - rekao je on.

- Zbog mene je držala kandilo, sekirala se. I od nje sam sve dobio, naučio. Znali su oni to sve, svi su mogli da dođu, ali ja sam joj došao u trenutku kad joj je valjda bilo najteže, kad je mislila da je kraj života. Tad sam se rodio, i to je to - rekao je predsednik.

Na pitanje po čemu je najviše pamti, Vučić je rekao: