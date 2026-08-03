Politika
"IZGLEDA DA JE I ONA SVRATILA DA VIDI KO JE STIGAO" Vučić podelio nesvakidašnji snimak ispred kuće u Čipuljiću (VIDEO)
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podelio je simpatičan snimak nastao ispred njegove porodične kuće u Čipuljiću.
- Izgleda da je i ona svratila da vidi ko je stigao. Kažu da mačke same biraju kome će prići, a ova je bez mnogo razmišljanja zastala baš na kućnom pragu. Malo maženja, malo radoznalosti i još jedan lep, potpuno spontan trenutak koji se ne planira - napisao je Vučić.
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