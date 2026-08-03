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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je u porodičnoj kući oca u Čipuljiću sve meštane ovog kraja. 

Porodična kuća predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Čipuljićima. Foto: Marko Karović

Tom prilikom predsednik se prisetio detinjstva, vremena koje provodio u ovoj kući, ali i komšija uz koje je odrastao. 

- Ponosan sam na svoje komšije, mi smo dobri prijatelji i to da promene ne mogu. Siguran sam da ćemo mnogo i dugo da živimo u miru i razmišljamo na drugačiji način.

- Kroz ovu kuću je prošlo 300 ljudi za dva tri sata i uglavnom su ljudi odavde poreklom ili su se ovde doselili. Tako da, ovde je, znate, posle rata, kad je došao Šerif i mnogi drugi kad su došli ovde, to je za nas bilo teško, kao što je za Bošnjake u nekim drugim delovima bilo teško - poručio je Vučić tom prilikom, a potom snimak objavio na Instagram nalogu.

- Ne mogu da kažem koliko mi je srce puno što je mnogo komšija došlo, svih veroispovesti, jer to je poštovanje prema mom ocu, pre svega, prema porodici našoj, i ja sam im na tome do neba zahvala.

 Sve o Vučićevoj poseti Republici Srpskoj pročitajte klikom OVDE.

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