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On je rekao da ne sme o svemu što je u planu da govori, i da ne mora o svemu da upoznaje javnost.

- Ono što je opredeljenje Srbije je da doprinosimo miru, da čuvamo mir, i što sam naglasio, to je da mir radi za Srbe. Mir je nekada radio za druge, danas radi za nas. Mir je cilj broj jedan - rekao je on.

Vučić dodaje da narod u Republici Srpskoj mora da vidi da pripadamo istom narodu, i da niko ne može da nam oduzme nacionalno jedinstvo.

- Da učimo iz istih udžbenika, da čuvamo svoj srpski jezik. Situacija nije ružičasta, na stranu što u federaciji Srbi žive mnogo teže, a strasti su još uvek visoke i izražene i 31. godinu posle ratnog sukoba, i to je zahvaljujući svima onima koji kroz priču o sebi kao žrtvu potenciraju krivicu drugog, obično srpskog naroda - kazao je predsednik.

Zahvalio se svima koji su došli da ga posete u rodnoj kući.

- Bilo je neočekivano mnogo ljudi, to nije lako u ovim uslovima. I hvala posebno ovima koji nikada nisu živeli u Čipuljiću, do okončanja rata, koji su zbog mog dolaska, prekoputa nas, okačili ratne zastave BiH, da pokažu da je ovo njihov plen, koliko su valjda opasni, a trebalo bi valjda da se tresem od straha i napustim ognjište ovog trenutka - kazao je on.

Dodaje da smo mi jedini bili spremni da pognemo glavu pred tuđim žrtvama, i da niko drugi nije to uradio za srpske žrtve.

- Mi od te politike ne smemo da odustajemo, moramo pokazivati pijetet prema tuđim žrtvama, ali za razliku od onog vremena gde smo se izvinjavali što su nam ljude ubijali, danas je vreme da o tome otvoreno govorimo, ne samo da se ne stidimo već i da odajemo poštovanje našim žrtvama. Ne da se svetimo i idemo u nove sukobe... Ako mi nećemo sebi da ukažemo poštovanje, neće nam ga niko ukazati. Ćutali smo na najbestijalnije laži tipa neki su heroji, mnogo su hrabri, a Srbi su kukavice zato što smo mi otišli na traktorima. Samo vam to nikada nisu rekli da to nisu uradili oni, već sa Amerikancima i Evropljanima, sa čitavom zapadnom velesilom protiv jednog siromašnog naroda koji je ostao čak i bez podrške u Beogradu - naglasio je predsednik.

Dodaje da je naša snaga odvraćajući faktor, i da vreme radi za nas.

- Razlika u snazi između nas i drugih je sve veća. Mi smo zaostajali, hrvatska vojska je bila mnogo jača od naše vojske, danas više nije. Razlika se neće smanjivati, govorim o našoj prednosti, zato da se mi posvetimo radu i ekonomiji, daljoj reindustralizaciji zemlje, ulaganjima u AI. A ovo gledam sada pošto su okačili jutros, kada sam izašao u šest sati, zato ne mogu da skinem pogled sa ratne zastave BiH - rekao je on.

O činjenici da Crna Gora šalje delegaciju na hrvatsku proslavu u Kninu, predsednik kaže da Vlada Crne Gore učestvuje u radosti u proslavi zločina.

- U pobedničkoj akciji Oluja slavi zajedno sa Hrvatima, a nikoga vlada Crne Gore nije poslala na obeležavanje sećanja na stradale Srbe u Mrkonjić gradu. Hvala Vladi Crne Gore. Ovo nije kraj, ovo je tek početak takvih odluka, i tu se stvari neće promeniti. Srbi su naivno poverovali da su 2020. godine doneli promene u odnosu prema srpskom narodu, a stvari će biti sve lošije - istakao je predsednik.

Na pitanje o niskom vodostaju Dunava i situaciji sa energentima, Vučić ističe da u Srbiji u ovom trenutku nema opasnosti od restrikcija.

- Ali to ne možete da znate sa sigurnošću šta će biti za desetak dana. Situacija je izuzetno teška, imate jedinstveni sistem za trgovinu strujom u Evropi, i sve što se događa u okruženju održavava se i na nas. Ali nije samo pitanje struje, već i nafte. Tramp kaže, pa se smiri cena brenta, ali kotacije rastu. Nema nafte, ali posebno nema dizela, i idemo sada sa dodatnim rezervama. Nismo dozvolili izvoz, čuvamo sve za sebe i naše građane, i sasvim sam siguran da ćemo uprkos svim teškoćama, a one su i finansijske, i vezane za nepogode, i probleme na globalnom tržištu, mislim da ćemo izdržati - kazao je on.

Pozvao je građane da dobro poslušaju šta će večeras reći u Mrkonjić gradu.