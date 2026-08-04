Slušaj vest

Sudeći po naslovima njihovih medija, oni će sa svojom braćom Hrvatima da slave, bez imalo stida i srama.

Baš kao što je predsednik Srbije, Aleksandar Vučić juče i rekao - Crna Gora će slaviti Oluju sa svojom braćom Hrvatima.

O činjenici da Crna Gora šalje delegaciju na hrvatsku proslavu u Kninu, predsednik kaže da Vlada Crne Gore učestvuje u radosti u proslavi zločina.

- U pobedničkoj akciji Oluja slavi zajedno sa Hrvatima, a nikoga vlada Crne Gore nije poslala na obeležavanje sećanja na stradale Srbe u Mrkonjić gradu. Hvala Vladi Crne Gore. Ovo nije kraj, ovo je tek početak takvih odluka, i tu se stvari neće promeniti. Srbi su naivno poverovali da su 2020. godine doneli promene u odnosu prema srpskom narodu, a stvari će biti sve lošije - istakao je predsednik.

Naslov u "Vijestima"

"Otpravnik poslova iz Zagreba ide u Knin," glasi naslov u crnogorskim "Vijestima".

728117_cg1_iff.jpg
Foto: Screenshot

"To je deo redovne diplomatske prakse i izraz uvažavanja prema državi domaćinu i zvaničnim državnim obeležavanjima, uz potvrđivanje opredeljenosti za negovanje dobrosusedskih odnosa, kazali su iz MVP-a. Ministarstvo odbrane nije odgovorilo da li su dobili poziv da prisustvuju događaju, ako jesu, hoće li imati predstavnika u Kninu, te ukoliko neće, zašto," pišu podgoričke pro-ustaške novine "Vijesti."

728116_cg_iff.jpg
Foto: Screenshot

Za razliku od Hrvata i Crnogoraca, naš narod još uvek hoda u crnini. Stravični zločini nad civilima, ubijeni žene i deca, na stotine hiljada proteranih Srba sa teritorije Republike Srpske Krajine, su samo neke od rana koje nikada neće zarasti.

Ne propustitePolitikaIZ OVOG DVORIŠTA SU USTAŠE ‘41. IZVELE ANĐELKA VUČIĆA Kako je predsednik bolnu reč POSMRČE pretvorio u NADU - NEKO SLAVI "OLUJU", a neko gradi BUDUĆNOST
kuca4.jpg
Politika"TAKO SU PRODAVALI PRIČU O JUGOSLAVIJI, PA POCEPALI SRBE NA BOG ZNA KOLIKO DRŽAVA" Vučić: Sa gnušanjem odbacujem ideju lažnih patriota o policentričnom srpstvu
Screenshot 2026-08-03 110456.png
Politika"GDE SAM JA BIĆE I MOJA ZASTAVA I ZASTAVA MOG NARODA!" Snažna poruka predsednika Vučića oz obnovljene kuće u Čipuljiću: Ovo je srpska kuća, zato su je spalili
kuca4.jpg
PolitikaVUČIĆ O NAVODIMA "SLOBODNE BOSNE": Presipaju iz šupljeg u prazno
Screenshot 2026-08-03 150408.png
PolitikaNEKO ŽIVI ZA SEVERINU, A NEKO ZA SVOJ NAROD U JANJU, ŠIPOVU, KUPRESU! Vučić: Moj posao je da gradim najbolju politiku u interesu naroda!
Screenshot 2026-08-03 110456.png