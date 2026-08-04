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Sudeći po naslovima njihovih medija, oni će sa svojom braćom Hrvatima da slave, bez imalo stida i srama.

Baš kao što je predsednik Srbije, Aleksandar Vučić juče i rekao - Crna Gora će slaviti Oluju sa svojom braćom Hrvatima.

O činjenici da Crna Gora šalje delegaciju na hrvatsku proslavu u Kninu, predsednik kaže da Vlada Crne Gore učestvuje u radosti u proslavi zločina.

- U pobedničkoj akciji Oluja slavi zajedno sa Hrvatima, a nikoga vlada Crne Gore nije poslala na obeležavanje sećanja na stradale Srbe u Mrkonjić gradu. Hvala Vladi Crne Gore. Ovo nije kraj, ovo je tek početak takvih odluka, i tu se stvari neće promeniti. Srbi su naivno poverovali da su 2020. godine doneli promene u odnosu prema srpskom narodu, a stvari će biti sve lošije - istakao je predsednik.

Naslov u "Vijestima"

"Otpravnik poslova iz Zagreba ide u Knin," glasi naslov u crnogorskim "Vijestima".

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"To je deo redovne diplomatske prakse i izraz uvažavanja prema državi domaćinu i zvaničnim državnim obeležavanjima, uz potvrđivanje opredeljenosti za negovanje dobrosusedskih odnosa, kazali su iz MVP-a. Ministarstvo odbrane nije odgovorilo da li su dobili poziv da prisustvuju događaju, ako jesu, hoće li imati predstavnika u Kninu, te ukoliko neće, zašto," pišu podgoričke pro-ustaške novine "Vijesti."

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