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Odgovarajući na pitanje novinara o niskom vodostaju Dunava i snabdevanju energentima, Vučić je rekao da trenutno nema razloga za zabrinutost, ali da niko ne može sa sigurnošću da predvidi razvoj situacije u narednim danima.

-U Srbiji u ovom trenutku nema opasnosti od restrikcija. Ali to ne možete da znate sa sigurnošću šta će biti za desetak dana. Situacija je izuzetno teška, imate jedinstveni sistem za trgovinu strujom u Evropi i sve što se događa u okruženju održava se i na nas - rekao je Vučić.

On je naglasio da problem nije samo električna energija, već i tržište nafte i naftnih derivata.

-Tramp kaže, pa se smiri cena brenta, ali kotacije rastu. Nema nafte, ali posebno nema dizela, i idemo sada sa dodatnim rezervama. Nismo dozvolili izvoz, čuvamo sve za sebe i naše građane - istakao je predsednik.

Vučić je dodao da je država spremna da odgovori na izazove uprkos finansijskim teškoćama, posledicama nepogoda i problemima na globalnom tržištu.

-Sasvim sam siguran da ćemo uprkos svim teškoćama, a one su i finansijske, i vezane za nepogode, i probleme na globalnom tržištu, izdržati - poručio je Vučić.

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