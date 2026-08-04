On je istakao da su i tri decenije posle ratova strasti i dalje snažne, ali dodaje da je bio prijatno iznenađen brojem ljudi raznih nacionalnosti koji su došli da ga pozdrave .

- A hvala posebno i onima, koji do kraja ovog rata nikada nisu živeli u Čipuljiću, a sada su baš zbog mog dolaska prekoputa okačili ratne zastave Armije Bosne i Hercegovine. Da pokažu da je ovo njihov plen, koliko su valjda opasni, trebalo bi valjda da se tresem od straha i napustim ognjište ovog trenutka. Hvala im što pokazuju da nisu razumeli da je vreme da se živi u miru i da razgovaramo o saradnji i o tome kako da unapredimo naše ekonomije. Ja ne moram prkosno da odgovaram, već racionalno i razumno - poručio je Vučić.