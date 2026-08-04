PROVOKACIJE KOD PORODIČNE KUĆE VUČIĆA U ČIPULJIĆU: Okačili ratne zastave BiH, uz put istakli šahovnice na kućama! "Trebalo bi valjda da se TRESEM OD STRAHA"
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je rano jutros za RTS iz porodične kuće u mestu Čipuljići u Republici Srpskoj.
On je istakao da su i tri decenije posle ratova strasti i dalje snažne, ali dodaje da je bio prijatno iznenađen brojem ljudi raznih nacionalnosti koji su došli da ga pozdrave.
- A hvala posebno i onima, koji do kraja ovog rata nikada nisu živeli u Čipuljiću, a sada su baš zbog mog dolaska prekoputa okačili ratne zastave Armije Bosne i Hercegovine. Da pokažu da je ovo njihov plen, koliko su valjda opasni, trebalo bi valjda da se tresem od straha i napustim ognjište ovog trenutka. Hvala im što pokazuju da nisu razumeli da je vreme da se živi u miru i da razgovaramo o saradnji i o tome kako da unapredimo naše ekonomije. Ja ne moram prkosno da odgovaram, već racionalno i razumno - poručio je Vučić.
Vučić je dodao da će danas posetiti i Donji Malovan, mesto koje je mnogo stradalo i u Drugom svetskom ratu, i devedesetih.
- I tamo su sve nove hrvatske zastave izvukli, vidite da su ih iz kutija izvukli, svaku su kuću zakitili hrvatskom zastavom, valjda da bih ja razumeo gde sam došao - rekao je Vučić.