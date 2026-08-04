Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je rano jutros za RTS iz porodične kuće u mestu Čipuljići u Republici Srpskoj.

On je istakao da su i tri decenije posle ratova strasti i dalje snažne, ali dodaje da je bio prijatno iznenađen brojem ljudi raznih nacionalnosti koji su došli da ga pozdrave.

- A hvala posebno i onima, koji do kraja ovog rata nikada nisu živeli u Čipuljiću, a sada su baš zbog mog dolaska prekoputa okačili ratne zastave Armije Bosne i Hercegovine. Da pokažu da je ovo njihov plen, koliko su valjda opasni, trebalo bi valjda da se tresem od straha i napustim ognjište ovog trenutka. Hvala im što pokazuju da nisu razumeli da je vreme da se živi u miru i da razgovaramo o saradnji i o tome kako da unapredimo naše ekonomije. Ja ne moram prkosno da odgovaram, već racionalno i razumno - poručio je Vučić.

Vučić je dodao da će danas posetiti i Donji Malovan, mesto koje je mnogo stradalo i u Drugom svetskom ratu, i devedesetih.

- I tamo su sve nove hrvatske zastave izvukli, vidite da su ih iz kutija izvukli, svaku su kuću zakitili hrvatskom zastavom, valjda da bih ja razumeo gde sam došao - rekao je Vučić.

Ne propustitePolitikaUŽIVO PREDSEDNIK POSETIO CRKVU U BUGOJNU: "Kao i u poslednjem ratu, prva kuća koju spale je kuća Vučića" (FOTO)
Screenshot 2026-08-04 084615.png
Politika"VLADA CRNE GORE SA RADOŠĆU SLAVI ZLOČIN NAD SRBIMA" Vučić o sramnoj odluci Podgorice: Ovo nije kraj, ovo je tek početak takvih odluka
Aleksandar Vučić Čipuljić
Politika"VUČIĆEVA POSETA POKAZALA JE DA SRBIJA NIJE ZABORAVILA SVOJ NAROD" Sagovornici analizirali značaj obilaska Republike Srpske
Screenshot 2026-08-03 170058.png
Politika"NE MOGU DA KAŽEM KOLIKO MI JE SRCE PUNO" Oglasio se Vučić nakon što je ugostio komšije u Čipuljiću: To je poštovanje prema mom ocu, prema porodici našoj FOTO
Aleksandar Vucic