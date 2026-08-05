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Urednica blokaderskog lista "Danas" Safeta Biševac gostovala je na blokaderskoj televiziji N1 i tom prilikom govorila o političkim strankama, kao i o tome "da li će opozicione stranke preživeti izlazak na izbore".

- Sad je pitanje šta će biti sa Zeleno - levim frontom i Demokratskom strankom ako ne izađu na izbore, oni će podržati studentsku listu. Pa, znate, sad je pitanje: iako je najavljeno da bi eventualna vlada, ako bi je vodili studenti, to jest lista, ukoliko njihova lista osvoji najviše glasova, pa oni formiraju vlast, da će ta vlada biti kratkog veka i da ćemo onda imati neke prave demokratske izbore, pitanje je koliko će stranaka opozicije preživeti takav izlazak. Jer, recimo, ZLF je stranka koja je tek počela da se nekako afirmiše u javnosti, taman je javnost počela da ih upoznaje, da ih viđa, da ih sluša i tako dalje, a onda oni se, u suštini, maltene samoukidaju, a Demokratska stranka je u problematičnoj situaciji - rekla je Biševac.

Na konstataciju novinarke da je od ZLF-a stigla zvanična podrška studentske liste i najava da će ih podržati na izborima i na pitanje koliko ta odluka menja opozicionu sliku uoči izbora i za studentski pokret, ali i za političke stranke, Biševac kaže:

- Mislim da ljudi koji su protiv vlasti, da su oni dosta zbunjeni trenutnom situacijom i to je ono što je problem. Jer oni, prvo ne znaju ko čini taj studentski pokret, ko će biti na toj listi i ko ih vodi. S druge strane, ne znaju ni kako će opozicija nastupiti, šta će biti, kakvi su odnosi između stranaka. Tako da, ta zbunjenost me brine - istakla je Biševac.