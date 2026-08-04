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Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov obišla je juče opštinu Pećinci, mesto Karlovčić, gde je razgovarala sa građanima o novim merama za penzionere, koje je inicirao predsednik Srbije Aleksadnar Vučić.

Ministarka se obratila građanima, sa pitanjem koliko im smanjenje cena lekova znači,

- Znači nam mnogo, jer naše penzije nisu bile velike - rekao je jedan penzioner.

Ministarka je istakla da je ponosna na predsednika opštine, na njegov tim i opštinu Pećinci, za koju kako je rekla, potvrđuje da je životna sredina žila kucavica svake grane i svakog resora.

- i samim tim ispunjavamo preduslov da buduće postrojenje na kojem takođe radimo, za prečišćavanje otpadnih voda za deset hiljada stanovnika. Štitimo i kanal Galovica i druge medijume životne sredine, a obezbeđujemo našim sugrađanima ono što treba da bude trasirani pravac - istakla je Pavkov.

Kurir Politika

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