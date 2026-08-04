Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da danas obeležavamo Dan sećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj agresiji na teritoriju pod zaštitom Ujedinjenih nacija, na Republiku Srpsku Krajinu, u akciji "Oluja", koja, kako je naveo, predstavlja jedan od najtragičnijih događaja u novijoj istoriji srpskog naroda.

- Postoje dani koji ne pripadaju samo kalendaru, već savesti i pamćenju jednog naroda. "Oluja" je jedan od njih. Dan kada su hiljade porodica izgubile svoje najmilije, svoje domove i zavičaj, a stotine hiljada naših sunarodnika krenule putem neizvesnosti, noseći sa sobom samo uspomene i nadu da će pravda jednog dana biti dostižna. Naša je dužnost da čuvamo sećanje na nevine žrtve i da istinu o njihovom stradanju prenosimo generacijama koje dolaze. Ne da bismo živeli u prošlosti, već da bismo znali koliko su mir, sloboda i pravo na život u svom domu vrednosti koje moramo čuvati - naveo je Dačić na Instagramu.

Ne propustiteKošarkaOTAC TRAŽIO SPISKOVE I MOLIO SE DA JE ŽIV! Bolna ispovest kapitena Zvezde: Hrvati ga proterali iz Knina, u Beogradu živeo u šupi: "Oluja" mi rasturila porodicu!
Ognjen Dobrić
PolitikaZAVRŠNI ČIN PROGONA SRPSKOG NARODA: Pre 31 godinu počela je akcija "Oluja", najveći zločin etničkog čišćenja posle Drugog svetskog rata
oluja.jpg

Kako je istakao, sećanje nije poziv na mržnju, već izraz poštovanja prema žrtvama, opomena da se takvo stradanje nikada više ne ponovi i zavet da oni koji su izgubili svoje živote i svoje ognjište nikada neće biti zaboravljeni.

- Srbija danas stoji uspravno, ponosna i snažna, spremna da zaštiti svakog svog građanina i sunarodnika gde god on živeo. Pogrom koji je naš narod preživeo obavezuje nas da nikada ne dopustimo da budemo slabi. Mir i stabilnost su naša politika, ali je pravo na sećanje i istinu naša nepokolebljiva dužnost. Srbija pamti, Srbija čuva svoje i Srbija ide napred. Neka im je večna slava - istakao je Dačić.

 Kurir Politika

Ne propustitePolitika"Pamtimo srpske žrtve i čuvamo mir snažeći Srbiju" Čotrić i Jugović: Predsednik Vučić neguje kulturu sećanja
oluja.jpg
PolitikaDAJKOVIĆ BESAN NA POLITIČARE U VLADI CG "KOJI SEBE ZOVU SRBIMA!": Kada se približe izbori puna su im usta srpstva, KO JE DONEO ODLUKU O PREDSTAVNIKU NA "OLUJI"?
vladislav-dajkovic.jpg
Politika262 HEROJA ZA VEČNI POMEN: Vučević odao počast stradalima, posetio Spomen-sobu u Mrkonjić Gradu
Miloš Vučević
PolitikaNE SME DA SE ĆUTI O "OLUJI"! Mesarović: Srbija ima obavezu da bez oklevanja i bez kompleksa štiti istinu o stradanju svog naroda!
Screenshot 2026-04-03 173809.jpg