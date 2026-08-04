Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da danas obeležavamo Dan sećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj agresiji na teritoriju pod zaštitom Ujedinjenih nacija, na Republiku Srpsku Krajinu, u akciji "Oluja", koja, kako je naveo, predstavlja jedan od najtragičnijih događaja u novijoj istoriji srpskog naroda.

- Postoje dani koji ne pripadaju samo kalendaru, već savesti i pamćenju jednog naroda. "Oluja" je jedan od njih. Dan kada su hiljade porodica izgubile svoje najmilije, svoje domove i zavičaj, a stotine hiljada naših sunarodnika krenule putem neizvesnosti, noseći sa sobom samo uspomene i nadu da će pravda jednog dana biti dostižna. Naša je dužnost da čuvamo sećanje na nevine žrtve i da istinu o njihovom stradanju prenosimo generacijama koje dolaze. Ne da bismo živeli u prošlosti, već da bismo znali koliko su mir, sloboda i pravo na život u svom domu vrednosti koje moramo čuvati - naveo je Dačić na Instagramu.

Kako je istakao, sećanje nije poziv na mržnju, već izraz poštovanja prema žrtvama, opomena da se takvo stradanje nikada više ne ponovi i zavet da oni koji su izgubili svoje živote i svoje ognjište nikada neće biti zaboravljeni.

- Srbija danas stoji uspravno, ponosna i snažna, spremna da zaštiti svakog svog građanina i sunarodnika gde god on živeo. Pogrom koji je naš narod preživeo obavezuje nas da nikada ne dopustimo da budemo slabi. Mir i stabilnost su naša politika, ali je pravo na sećanje i istinu naša nepokolebljiva dužnost. Srbija pamti, Srbija čuva svoje i Srbija ide napred. Neka im je večna slava - istakao je Dačić.