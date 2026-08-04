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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je u višednevnoj poseti Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH, gde je odao poštu stradalima, obišao više mesta i razgovarao sa predstavnicima lokalnih zajednica i građanima. Tokom posete istakao je da Srbija mora da vodi odgovornu nacionalnu politiku, nastavi ekonomski razvoj i istovremeno bude spremna da zaštiti svoje nacionalne interese.

Srbija je pokazala koliko joj je stalo do Republike Srpske

Novinar i publicista Aleksandar Gajović ocenio je da ova poseta predstavlja kontinuitet dobrih odnosa Srbije i Republike Srpske, naglašavajući da je takva saradnja važna za obe strane.

- Ovo je nastavak odnosa Republike Srbije i Republike Srpske i to je dobro i za jedne i za druge, jer su to najbliži susedi. Srbija je pokazala koliko joj je stalo do Republike Srpske i odnosa između jednog te istog bratskog naroda. Predsednik Vučić godinama gradi te odnose i oni traju veoma dugo. Republiku Srpsku često doživljavamo kao deo Srbije upravo zbog bliskosti naših naroda - rekao je Gajović.

02:07 Aleksandar Gajović o Vučićevoj poseti Republici Srpskoj: "Srbija je pokazala koliko joj je stalo" Izvor: Kurir televizija

On je istakao da je tokom brojnih boravaka u Republici Srpskoj uvek nailazio na gostoprimstvo, ali je posebno naglasio da je važno što Srbija svoju politiku gradi prema celoj Bosni i Hercegovini.

- Predsednik je i sam rekao da ovu posetu treba posmatrati kao posetu Bosni i Hercegovini u celini. To pokazuje da Srbija pruža ruku svim narodima u okruženju. Naša politika nije osvajanje tuđeg, već zaštita sopstvenih interesa i izgradnja dobrih odnosa sa svima - naveo je Gajović.

"Svaki put kada Srbija ekonomski ili spoljnopolitički jača, to postaje problem za pojedine u regionu"

Govoreći o reakcijama iz regiona na jačanje saradnje Srbije i Republike Srpske, novinar Uroš Piper ocenio je da deo kritika proizlazi iz činjenice da Srbija poslednjih godina beleži značajan ekonomski i međunarodni napredak.

- Svaki put kada Srbija ekonomski ili spoljnopolitički jača, to postaje problem za pojedine u regionu. Iako Srbija uvek naglašava da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, pojedini pokušavaju da ospore pravo Srbije da neguje odnose sa Republikom Srpskom i srpskim narodom koji živi sa obe strane Drine - rekao je Piper.

Foto: Kurir Televizija

On je podsetio da je Srbija u prethodnoj deceniji ostvarila značajan privredni rast, povećala zarade, proširila izvoz i vodila uravnoteženu spoljnu politiku.

- Kada Srbija napreduje, od toga koristi ima ceo region. Međutim, pojedini politički akteri i dalje koriste narativ da je Srbija problem kako bi ostvarili političke poene u svojim državama. Taj narativ traje decenijama i očigledno im i dalje donosi podršku birača - zaključio je Piper.